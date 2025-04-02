Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые

ракета
Read in English
Читати українською
Источник:  Александр Вилкул

Днем 2 апреля российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 4 человека, столько же горожан ранены.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу погибли 4 человека, а трое были ранены.
  • Атака была направлена на объект гражданской инфраструктуры, что привело к пожарам и повреждениям жилых домов.
  • Мэр города подтвердил количество жертв и раненых от ракетного удара, уже проводится аварийно-спасательная операция.

Российская ракета убила четырех жителей Кривого Рога

Враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры, сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем.

Позже мэр города Александр Вилкул отметил, что есть жертвы ракетного удара РФ.

Идет аварийно-спасательная операция. Большой пожар.

На данный момент три человека погибли, трое ранены. Пострадали многоквартирные дома.

Позже Вилкул уточнил, что погибли 4 человека.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Кривой Рог — есть погибшая и раненые
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Россия снова атаковала Кривой Рог
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Кривой Рог — возросло количество пострадавших
Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Кривой Рог баллистикой — пострадали гражданские
Что известно об атаке России на Кривой Рог

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?