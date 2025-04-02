Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — есть погибшие и раненые

Днем 2 апреля российские оккупанты ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. В результате вражеской атаки погибли 4 человека, столько же горожан ранены.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу погибли 4 человека, а трое были ранены.
- Атака была направлена на объект гражданской инфраструктуры, что привело к пожарам и повреждениям жилых домов.
- Мэр города подтвердил количество жертв и раненых от ракетного удара, уже проводится аварийно-спасательная операция.
Российская ракета убила четырех жителей Кривого Рога
Враг атаковал баллистической ракетой объект гражданской инфраструктуры, сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Громко в Кривом Роге. Враг ударил по одному из предприятий. Информацию уточняем.
Позже мэр города Александр Вилкул отметил, что есть жертвы ракетного удара РФ.
Идет аварийно-спасательная операция. Большой пожар.
Позже Вилкул уточнил, что погибли 4 человека.
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