Ракетна атака РФ по Тернополю — 26 людей зникли безвісти
Україна
Ракетна атака РФ по Тернополю — 26 людей зникли безвісти

Ігор Клименко
Тернопіль
У Тернополі у зруйнованому внаслідок російського ракетного удару будинку зникли безвісти 26 людей, серед них троє дітей.

Головні тези:

  • 26 людей, включаючи дітей, зникли безвісти унаслідок ракетного удару по Тернополю від РФ.
  • Рятувальні служби та поліція активно працюють на місці події, намагаючись знайти всіх, хто може бути під завалами.
  • За підтвердженими даними, загинуло 19 людей, понад сотня отримали травми в результаті вогню, що охопив зруйнований будинок.

У Тернополі розшукують 26 зниклих безвісти людей після удару РФ

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом ночі.

Попереду дуже багато роботи. Головне — знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє — діти. Шукаємо.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ

Підтверджено смерть від російського удару 26 людей. Майже сотня — травмовані.

У будинку, в якому вщент вигоріло 2 підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир.

За словами міністра, полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон — рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. 19 людей загинули від вогню.

Очільник МВС обговорив ситуацію із місцевою владою. Усім, хто залишився без домівок, нададуть прихисток.

Ми шукаємо кожну людину під завалами. І не зупинимося, доки не зробимо все можливе заради тих, хто чекає на своїх рідних.

Тернопіль

