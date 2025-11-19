Ракетна атака РФ по Тернополю — 26 людей зникли безвісти

У Тернополі у зруйнованому внаслідок російського ракетного удару будинку зникли безвісти 26 людей, серед них троє дітей.
Головні тези:
- 26 людей, включаючи дітей, зникли безвісти унаслідок ракетного удару по Тернополю від РФ.
- Рятувальні служби та поліція активно працюють на місці події, намагаючись знайти всіх, хто може бути під завалами.
- За підтвердженими даними, загинуло 19 людей, понад сотня отримали травми в результаті вогню, що охопив зруйнований будинок.
У Тернополі розшукують 26 зниклих безвісти людей після удару РФ
За словами очільника МВС Ігоря Клименка, рятувальники та поліція працюватимуть на місцях ураження у Тернополі протягом ночі.
Підтверджено смерть від російського удару 26 людей. Майже сотня — травмовані.
У будинку, в якому вщент вигоріло 2 підʼїзди, не залишилося вцілілих квартир.
За словами міністра, полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон — рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. 19 людей загинули від вогню.
Очільник МВС обговорив ситуацію із місцевою владою. Усім, хто залишився без домівок, нададуть прихисток.
