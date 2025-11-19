Ракетная атака РФ по Тернополю — 26 человек пропали без вести

В Тернополе в разрушенном в результате российского ракетного удара дома пропали без вести 26 человек, среди них трое детей.

В Тернополе разыскивают 26 пропавших без вести людей после удара РФ

По словам главы МВД Игоря Клименко, спасатели и полиция будут работать на местах поражения в Тернополе ночью.

Впереди очень много работы. Главное — найти всех, кто может быть под завалами. На вечер есть сообщение о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое — дети. Ищем. Игорь Клименко Министр внутренних дел

Подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня — травмированы.

В доме, в котором дотла выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.

По словам министра, пламя загорелось мгновенно и огневой волной накрыло дом. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон — спасатели эвакуировали их высотной техникой. 19 человек погибли от огня.

Глава МВД обсудил ситуацию с местными властями. Всем, кто остался без домов, предоставят убежище.