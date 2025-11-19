Ракетная атака РФ по Тернополю — 26 человек пропали без вести

В Тернополе в разрушенном в результате российского ракетного удара дома пропали без вести 26 человек, среди них трое детей.
Главные тезисы
- 26 человек, включая детей, пропали без вести после ракетной атаки РФ по Тернополю.
- Погибли 19 человек, более сотни получили травмы в результате огня, охватившего разрушенный дом.
- Спасатели и полиция активно работают на месте происшествия, пытаясь найти всех, кто может быть под завалами.
В Тернополе разыскивают 26 пропавших без вести людей после удара РФ
По словам главы МВД Игоря Клименко, спасатели и полиция будут работать на местах поражения в Тернополе ночью.
Подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня — травмированы.
В доме, в котором дотла выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.
По словам министра, пламя загорелось мгновенно и огневой волной накрыло дом. Люди от ужаса пытались выпрыгивать из окон — спасатели эвакуировали их высотной техникой. 19 человек погибли от огня.
Глава МВД обсудил ситуацию с местными властями. Всем, кто остался без домов, предоставят убежище.
