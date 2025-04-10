Ракетний удар РФ по Дніпру — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ по Дніпру — є загиблий та поранені

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ракета
Read in English

У Дніпрі близько 17.00 10 квітня пролунав вибух — Росія атакувала місто балістикою. На місці удару виникла пожежа, загинула людина, є постраждалі.

Головні тези:

  • Ракетний удар РФ призвів до загибелі 42-річного чоловіка у Дніпрі.
  • На місці удару виникла пожежа, спостерігаються руйнування на території цивільного об'єкта.
  • Після атаки Лисак підтвердив наявність постраждалих та заявив про загибель однієї людини.

Росія атакувала Дніпро балістикою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Є руйнування на території цивільного об'єкта. Попередньо, троє постраждалих.

Згодом Лисак додав, що внаслідок обстрілу загинула людина.

Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Масована атака РФ на Україну — на Дніпропетровщині загинула людина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини — є поранені
ракета
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака Росії на Дніпро — фото та останні подробиці
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Наслідки атаки Росії на Дніпро 28 березня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?