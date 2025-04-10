Ракетний удар РФ по Дніпру — є загиблий та поранені

У Дніпрі близько 17.00 10 квітня пролунав вибух — Росія атакувала місто балістикою. На місці удару виникла пожежа, загинула людина, є постраждалі.
Головні тези:
- Ракетний удар РФ призвів до загибелі 42-річного чоловіка у Дніпрі.
- На місці удару виникла пожежа, спостерігаються руйнування на території цивільного об'єкта.
- Після атаки Лисак підтвердив наявність постраждалих та заявив про загибель однієї людини.
Росія атакувала Дніпро балістикою
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Є руйнування на території цивільного об'єкта. Попередньо, троє постраждалих.
Згодом Лисак додав, що внаслідок обстрілу загинула людина.
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