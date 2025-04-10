Ракетный удар РФ по Днепру — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепру — есть погибший и раненые

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
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В Днепре около 17.00 10 апреля прогремел взрыв — Россия атаковала город баллистикой. На месте удара возник пожар, погиб человек, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Россия атаковала город Днепр баллистикой, приведя к погибели одного человека и ранению нескольких других.
  • На месте удара возник масштабный пожар и наблюдаются разрушения на территории гражданского объекта.
  • Начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак подтвердил факт обстрела и информацию о пострадавших, включая гибель 42-летнего мужчины.

Россия атаковала Днепр баллистикой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Днепр. Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших.

Впоследствии Лысак добавил, что в результате обстрела погиб человек.

Из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина.

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