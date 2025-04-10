Ракетный удар РФ по Днепру — есть погибший и раненые

В Днепре около 17.00 10 апреля прогремел взрыв — Россия атаковала город баллистикой. На месте удара возник пожар, погиб человек, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Россия атаковала город Днепр баллистикой, приведя к погибели одного человека и ранению нескольких других.
- На месте удара возник масштабный пожар и наблюдаются разрушения на территории гражданского объекта.
- Начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак подтвердил факт обстрела и информацию о пострадавших, включая гибель 42-летнего мужчины.
Россия атаковала Днепр баллистикой
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Имеются разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно трое пострадавших.
Впоследствии Лысак добавил, что в результате обстрела погиб человек.
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