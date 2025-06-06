Ракетний удар РФ по Луцьку — з-під завалів будинку деблокували двох загиблих

У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого і загиблої з-під завалів дев'ятиповерхового будинку, кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки 6 червня по місту зросла до 27 людей.

Росія вбила 2 людей у Луцьку

Під завалами знайшли не лише тіло молодого хлопця, а також його дівчини, їх звати Іванка та Микола.

Їхній автомобіль стоїть поряд з будинком, але на звʼязок вони не виходять. Ми сподівались на чудо… Але, на жаль вони загинули від рук російських терористів... Пара планувала незабаром одружитися, – повідомляє Роман Кравчук, депутат Луцької міської ради. Поширити

Загиблі у Луцьку

У Луцьку триває розбір конструкцій зруйнованого будинку, під завалами, ймовірно, є люди.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненської області. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ.

Луцьк після атаки РФ

У місті розгорнули «Пункт незламності», де жителі можуть відпочити, зарядити телефони.

Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим. Поширити

Луцьк після атаки РФ

Цієї ночі Росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну із застосуванням 452 засобів повітряного нападу: дронів типу Shahed, крилатих та балістичних ракет. Сили оборони знешкодили 406 із них.