Ракетний удар РФ по Луцьку — з-під завалів будинку деблокували двох загиблих

У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого і загиблої з-під завалів дев'ятиповерхового будинку, кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки 6 червня по місту зросла до 27 людей.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ по Луцьку загинуло двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 27.
- Рятувальники деблокували тіло загиблого та загиблої з-під завалів дев'ятиповерхового будинку, де ймовірно ще можуть бути постраждалі.
- Після атаки місто активізувало аварійно-рятувальні роботи, залучивши спеціалістів та техніку для пошуку постраждалих та розбору руїн.
Росія вбила 2 людей у Луцьку
Під завалами знайшли не лише тіло молодого хлопця, а також його дівчини, їх звати Іванка та Микола.
У Луцьку триває розбір конструкцій зруйнованого будинку, під завалами, ймовірно, є люди.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненської області. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ.
У місті розгорнули «Пункт незламності», де жителі можуть відпочити, зарядити телефони.
Цієї ночі Росія здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну із застосуванням 452 засобів повітряного нападу: дронів типу Shahed, крилатих та балістичних ракет. Сили оборони знешкодили 406 із них.
Раніше було відомо про щонайменше 16 постраждалих людей у Луцьку. Пошкоджені житловий будинок, готель, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема меблевий цех та ремонтні приміщення.
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