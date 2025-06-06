Ракетный удар РФ по Луцку — из-под завалов дома деблокировали двух погибших

В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего и погибшей из-под завалов девятиэтажного дома, количество пострадавших в результате ночной российской атаки 6 июня по городу возросло до 27 человек.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар по Луцку привел к гибели двух людей и ранению 27 человек.
- Спасатели проводят аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших и разбору руин девятиэтажного дома.
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Под завалами нашли не только тело молодого парня, но и его девушки, их зовут Иванка и Николай.
В Луцке идет разбор конструкций разрушенного дома, под завалами, вероятно, есть люди.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области.
В городе развернули «Пункт несокрушимости», где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.
Этой ночью Россия совершила комбинированную воздушную атаку на Украину с применением 452 средств воздушного нападения: дронов типа Shahed, крылатых и баллистических ракет. Силы обороны обезвредили 406 из них.
Ранее было известно о по меньшей мере 16 пострадавших в Луцке. Повреждены жилой дом, гостиница, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.
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