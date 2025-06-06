Ракетный удар РФ по Луцку — из-под завалов дома деблокировали двух погибших

В Луцке спасатели деблокировали тело погибшего и погибшей из-под завалов девятиэтажного дома, количество пострадавших в результате ночной российской атаки 6 июня по городу возросло до 27 человек.

Россия убила пару влюбленных в Луцке

Под завалами нашли не только тело молодого парня, но и его девушки, их зовут Иванка и Николай.

Их автомобиль стоит рядом с домом, но на связь они не выходят. Мы надеялись на чудо… Но, к сожалению, они погибли от рук российских террористов... Пара планировала вскоре жениться, – сообщает Роман Кравчук, депутат Луцкого городского совета. Поделиться

В Луцке идет разбор конструкций разрушенного дома, под завалами, вероятно, есть люди.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области.

Луцк после атаки РФ

В городе развернули «Пункт несокрушимости», где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.

Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. Поделиться

Луцк после атаки РФ

Этой ночью Россия совершила комбинированную воздушную атаку на Украину с применением 452 средств воздушного нападения: дронов типа Shahed, крылатых и баллистических ракет. Силы обороны обезвредили 406 из них.