Ракетний удар РФ по Тернополю — кількість жертв зросла до 35 осіб

У Тернополі зросла кількість жертв ракетного обстрілу росіян 19 листопада. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка перебувала там дев'ять днів.

У Тернополі померла дитина внаслідок ракетного удару РФ 19 листопада

Про це повідомляє мер міста Сергій Надала.

За словами міського голови, у Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка дев’ять днів боролася за життя після ракетної атаки на місто.

Мати дівчинки загинула під час обстрілу, а сестра досі перебуває в лікарні.

Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, — поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни. Поширити

Він також нагадав, що дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя.

Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову — ще одне дитяче життя забрала війна.

Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до 35 людей.

Начальник Головного управління Національної поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що внаслідок російської атаки в місті поранено 93 людини, у тому числі 17 дітей. Шістьох людей досі вважають безвісти зниклими:

Серед уламків виявлено фрагменти тіл, їхні особи має встановити експертиза. Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують пошук зниклих безвісти серед сотень тонн зруйнованих конструкцій та знищених автомобілів. Роботи тривають на майданчику, куди звезли уламки з вулиць Стуса та 15 Квітня. Поширити

Нагадаємо, зранку 19 листопада близько 7:00 російські окупанти атакували місто ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучання ракети Х-101 відбулося масштабне руйнування багатоповерхівки — обвал з 9 по 3 поверхи. У ще одному багатоквартирному будинку почалася пожежа.

Тернопіль після атаки РФ

Рятувальні роботи тривали чотири доби і закінчилися 23 листопада. Станом на той день було відомо про 34 загиблих. Ще шість людей — двоє чоловіків, три жінки та одна маленька дитина — вважаються зниклими безвісти.