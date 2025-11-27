Ракетний удар РФ по Тернополю — кількість жертв зросла до 35 осіб

У Тернополі зросла кількість жертв ракетного обстрілу росіян 19 листопада. У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка перебувала там дев'ять днів.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару РФ по Тернополю загинуло 35 людей, у тому числі 7 дітей.
- Наразі є 6 людей, що вважаються зниклими безвісти внаслідок атаки.
- Рятувальні роботи після обстрілу тривали чотири доби і завершилися 23 листопада.
У Тернополі померла дитина внаслідок ракетного удару РФ 19 листопада
Про це повідомляє мер міста Сергій Надала.
За словами міського голови, у Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка дев’ять днів боролася за життя після ракетної атаки на місто.
Мати дівчинки загинула під час обстрілу, а сестра досі перебуває в лікарні.
Він також нагадав, що дев’ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя.
Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову — ще одне дитяче життя забрала війна.
Таким чином, кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до 35 людей.
Начальник Головного управління Національної поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що внаслідок російської атаки в місті поранено 93 людини, у тому числі 17 дітей. Шістьох людей досі вважають безвісти зниклими:
Нагадаємо, зранку 19 листопада близько 7:00 російські окупанти атакували місто ракетами та дронами. Внаслідок прямого влучання ракети Х-101 відбулося масштабне руйнування багатоповерхівки — обвал з 9 по 3 поверхи. У ще одному багатоквартирному будинку почалася пожежа.
Рятувальні роботи тривали чотири доби і закінчилися 23 листопада. Станом на той день було відомо про 34 загиблих. Ще шість людей — двоє чоловіків, три жінки та одна маленька дитина — вважаються зниклими безвісти.
