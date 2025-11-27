Ракетный удар РФ по Тернополю — количество жертв возросло до 35 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Тернополю — количество жертв возросло до 35 человек

Тернополь
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Тернополе возросло число жертв ракетных обстрелов россиян 19 ноября. В больнице скончалась 12-летняя девочка, находившаяся там девять дней.

Главные тезисы

  • Число жертв ракетного удара РФ по Тернополю возросло до 35 человек, включая 7 детей.
  • В результате атаки умерла 12-летняя девочка, которая боролась за жизнь в больнице 9 дней.
  • 6 человек считаются пропавшими без вести после ракетного обстрела.

В Тернополе умер ребенок в результате ракетного удара РФ 19 ноября

Об этом сообщает мэр города Сергей Надала.

По словам городского головы, в Тернополе скончалась 12-летняя Адриана Унольт, девять дней боровшаяся за жизнь после ракетной атаки на город.

Мать девочки погибла при обстреле, а сестра до сих пор находится в больнице.

Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны.

Он также напомнил, что девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя.

Сегодня боль этой трагедии возвращается снова — еще одну детскую жизнь унесла война.

Таким образом, количество погибших в результате обстрела возросло до 35 человек.

Начальник Главного управления Национальной полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил на своей фейсбук-странице, что в результате российской атаки в городе ранены 93 человека, в том числе 17 детей. Шестерых людей до сих пор считают без вести пропавшими.

Среди обломков обнаружены фрагменты тел, их личности должна установить экспертиза. Наши следователи, криминалисты и кинологи продолжают поиск пропавших без вести среди сотен тонн разрушенных конструкций и уничтоженных автомобилей. Работы продолжаются на площадке, куда свезли обломки с улиц Стуса и 15 Апреля.

Напомним, утром 19 ноября около 7:00 российские оккупанты атаковали город ракетами и дронами. В результате прямого попадания ракеты Х-101 произошло масштабное разрушение многоэтажки — обвал с 9 по 3 этажа. В еще одном многоквартирном доме начался пожар.

Тернополь после атаки РФ

Спасательные работы продолжались четыре дня и закончились 23 ноября. По состоянию на тот день было известно о 34 погибших. Еще шесть человек — двое мужчин, три женщины и один маленький ребенок — считаются пропавшими без вести.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Тернополь. Из-под завалов достали тела женщины и двоих детей
ДСНС Украины
В Тернополе продолжает расти количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Тернополь — из-под завалов достали тело еще одной женщины
ДСНС Украины
Количество жертв атаки России не Тернополь продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ на Тернополь — погибли 34 человека
Число жертв в Тернополе продолжает расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?