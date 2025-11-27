Ракетный удар РФ по Тернополю — количество жертв возросло до 35 человек

В Тернополе возросло число жертв ракетных обстрелов россиян 19 ноября. В больнице скончалась 12-летняя девочка, находившаяся там девять дней.
В Тернополе умер ребенок в результате ракетного удара РФ 19 ноября
Об этом сообщает мэр города Сергей Надала.
По словам городского головы, в Тернополе скончалась 12-летняя Адриана Унольт, девять дней боровшаяся за жизнь после ракетной атаки на город.
Мать девочки погибла при обстреле, а сестра до сих пор находится в больнице.
Он также напомнил, что девять дней назад ракеты попали в два жилых дома Тернополя.
Сегодня боль этой трагедии возвращается снова — еще одну детскую жизнь унесла война.
Таким образом, количество погибших в результате обстрела возросло до 35 человек.
Начальник Главного управления Национальной полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко сообщил на своей фейсбук-странице, что в результате российской атаки в городе ранены 93 человека, в том числе 17 детей. Шестерых людей до сих пор считают без вести пропавшими.
Напомним, утром 19 ноября около 7:00 российские оккупанты атаковали город ракетами и дронами. В результате прямого попадания ракеты Х-101 произошло масштабное разрушение многоэтажки — обвал с 9 по 3 этажа. В еще одном многоквартирном доме начался пожар.
Спасательные работы продолжались четыре дня и закончились 23 ноября. По состоянию на тот день было известно о 34 погибших. Еще шесть человек — двое мужчин, три женщины и один маленький ребенок — считаются пропавшими без вести.
