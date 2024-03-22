Ракетний удар РФ по Запоріжжю. Кількість постраждалих збільшилася

Уранці 22 березня РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя, внаслідок якого є щонайменше троє загиблих.

У Запоріжжі через атаку РФ постраждало 25 людей

Вже 25 осіб отримали поранення різного ступеню важкості внаслідок ракетного удару РФ.

Про зростання кількості поранених повідомила пресслужба МВС України.

Станом на 17:00 відомо про 25 постраждалих і 3 загиблих людей. Поширити

Раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про 20 постраждалих.

8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя.

Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

Раніше ДСНС інформувала про 10 поранених.

Унаслідок ворожих обстрілів поранено 10 людей, ще 3 вважаються безвісти зниклими, — йдеться у повідомленні ДСНС станом на 10:38. Поширити

За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі й влучили в цивільні об’єкти. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок.

Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків.

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок двох ракетних ударів окупантів по одній із вулиць міста 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 — пошкоджено.

Що відомо про атаку РФ на Україну 22 березня

22 березня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Росіяни випустили понад 150 дронів та ракет.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

За його словами, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не лише крилаті ракети, а й "Шахеди" та балістичні ракети. Внаслідок масштабної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в різних регіонах України.

Крім цього ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.