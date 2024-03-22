Ракетный удар РФ по Запорожью. Количество пострадавших увеличилось
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Запорожью. Количество пострадавших увеличилось

МВД Украины
Запорожье
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Утром 22 марта РФ совершила самый масштабный за год обстрел Запорожья, в результате которого по меньшей мере трое погибших.

В Запорожье из-за атаки РФ пострадали 25 человек

Уже 25 человек получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного удара РФ.

О росте числа раненых сообщила пресс-служба МВД Украины.

По состоянию на 17:00 известно о 25 пострадавших и 3 погибших людях.

Ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о 20 пострадавших.

8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

Ранее ГСЧС информировала о 10 раненых.

В результате вражеских обстрелов ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими, — говорится в сообщении ГСЧС по состоянию на 10:38.

Через несколько часов враг выпустил по городу около 20 ракет. Россияне целили по критической инфраструктуре и попали в гражданские объекты. Изуродовано десять частных домов и более 35 многоэтажек.

Спасатели работают на местах попадания. Коммунальщики определяют список повреждений и потребности для ликвидации последствий.

Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры, перекрыто автомобильное движение на дамбе ГЭС.

Позже Федоров уточнил, что в результате двух ракетных ударов оккупантов по одной из улиц города 4 дома полностью разрушены, более 40 — повреждены.

Что известно об атаке РФ на Украину 22 марта

22 марта российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Россияне выпустили более 150 дронов и ракет.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

  • 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

По его словам, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты в разных регионах Украины.

Кроме этого, ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

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