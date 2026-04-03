Ракетно-дроновий удар РФ по Житомирщині — 10 людей отримали травми

У Житомирській області внаслідок ракетно-дронового удару росіян 3 квітня загинула людина, кількість травмованих зросла до десяти.

На Житомирщині постраждали 10 людей від атаки РФ

Про це повідомило Головне управління ДСНС в області.

Через російську атаку по житловому сектору одна людина загинула, ще 10 травмовані, двох із них надзвичайники деблокували з-під завалів.

За попередньою інформацією, знищені 18 будівель, з них 9 — житлові будинки. Окрім того, пошкоджені понад 100 житлових будинків, 55 господарчих будівель та два магазини.

Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі тривають пошукові та аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше було відомо про одну загиблу та сімох поранених на Житомирщині внаслідок ракетно-дронового удару.