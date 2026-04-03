Ракетно-дроновий удар РФ по Житомирщині — 10 людей отримали травми
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетно-дроновий удар РФ по Житомирщині — 10 людей отримали травми

Ракетно-дроновий удар РФ по Житомирщині — 10 людей отримали травми
Read in English
Джерело:  ДСНС у Житомирській області

У Житомирській області внаслідок ракетно-дронового удару росіян 3 квітня загинула людина, кількість травмованих зросла до десяти.

Головні тези:

  • На Житомирщині сталася трагічна подія — ракетно-дроновий удар РФ, який призвів до загибелі однієї людини та постраждання десятеро інших.
  • Рятувальники вже провели ліквідацію пожежі, яка виникла внаслідок атаки. Також тривають пошукові операції та аварійно-відновлювальні роботи.

На Житомирщині постраждали 10 людей від атаки РФ

Про це повідомило Головне управління ДСНС в області.

Через російську атаку по житловому сектору одна людина загинула, ще 10 травмовані, двох із них надзвичайники деблокували з-під завалів.

За попередньою інформацією, знищені 18 будівель, з них 9 — житлові будинки. Окрім того, пошкоджені понад 100 житлових будинків, 55 господарчих будівель та два магазини.

Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі тривають пошукові та аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше було відомо про одну загиблу та сімох поранених на Житомирщині внаслідок ракетно-дронового удару.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?