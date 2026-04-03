Ракетно-дроновий удар РФ по Житомирщині — 10 людей отримали травми

У Житомирській області внаслідок ракетно-дронового удару росіян 3 квітня загинула людина, кількість травмованих зросла до десяти.
Головні тези:
- На Житомирщині сталася трагічна подія — ракетно-дроновий удар РФ, який призвів до загибелі однієї людини та постраждання десятеро інших.
- Рятувальники вже провели ліквідацію пожежі, яка виникла внаслідок атаки. Також тривають пошукові операції та аварійно-відновлювальні роботи.
На Житомирщині постраждали 10 людей від атаки РФ
Про це повідомило Головне управління ДСНС в області.
За попередньою інформацією, знищені 18 будівель, з них 9 — житлові будинки. Окрім того, пошкоджені понад 100 житлових будинків, 55 господарчих будівель та два магазини.
Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі тривають пошукові та аварійно-відновлювальні роботи.
Раніше було відомо про одну загиблу та сімох поранених на Житомирщині внаслідок ракетно-дронового удару.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-