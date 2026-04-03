Ракетно-дроновый удар РФ по Житомирщине — 10 человек получили травмы

В Житомирской области в результате ракетно-дронового удара россиян 3 апреля погиб человек, количество травмированных возросло до десяти.
Главные тезисы
Один человек погиб, десять получили ранения.
- Спасатели провели ликвидацию пожара, возникшего в результате атаки, и продолжают поисковые операции и аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в области.
По предварительной информации, уничтожены 18 зданий, из них 9 — жилые дома. Кроме того, повреждены более 100 жилых домов, 55 хозяйственных построек и два магазина.
Спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы.
Ранее было известно об одной погибшей и семи раненых на Житомирщине в результате ракетно-дронового удара.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-