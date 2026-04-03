Ракетно-дроновый удар РФ по Житомирщине — 10 человек получили травмы
Источник:  ГСЧС в Житомирской области

В Житомирской области в результате ракетно-дронового удара россиян 3 апреля погиб человек, количество травмированных возросло до десяти.

  • 10 человек пострадали в результате ракетно-дронового удара РФ по Житомирской области. Один человек погиб, десять получили ранения.
  • Спасатели провели ликвидацию пожара, возникшего в результате атаки, и продолжают поисковые операции и аварийно-восстановительные работы.

Из-за российской атаки по жилому сектору один человек погиб, еще 10 травмированы, двое из них чрезвычайники деблокировали из-под завалов.

По предварительной информации, уничтожены 18 зданий, из них 9 — жилые дома. Кроме того, повреждены более 100 жилых домов, 55 хозяйственных построек и два магазина.

Спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время продолжаются поисковые и аварийно-восстановительные работы.

Ранее было известно об одной погибшей и семи раненых на Житомирщине в результате ракетно-дронового удара.

