Що наразі відбувається на фронті на півдні України

Лиховій зазначив, що протягом кількох минулих тижнів в оперативній зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” майже не фіксують наступальних спроб російських окупантів.

Однак речник наголосив, що це не означає, що країна-агресорка відмовилась від власних планів щодо захоплення Херсона.

Лиховій наголосив, що наразі не має жодних підстав казати, що Херсону загрожує повторна окупація злочинною армією РФ.

При цьому, за його словами, місто майже кожен день потерпає від потужних обстрілів з боку російських окупантів.

Підрозділи українських військових ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра і трохи відтісняти противника від річки, що зменшує загрозу форсування Дніпра російськими окупантами.

Танкисти ЗСУ

На лівобережжі вони мають чималу присутність. Однак переважно атакують малими штурмовими групами.

Що відбувається на інших ділянках фронту в Україні

За словами офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі каналу “Еспресо”, наразі злочинна армія тероризує Часів Яр на Донеччині потужними обстрілами, однак не має вогневого контролю над містом.

Калашніков підкреслив, що лінія оборони українських військових наразі проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас і ЗСУ не дають російським окупантам змоги прорвати її.

Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили, - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку, - додає військовий. Поширити

Він нагадав, що до початку масштабного наступу російських окупантів у бік Торецька та Покровська саме Часів Яр був однією з найнапруженіших ділянок фронту.

Злочинна армія РФ розраховувала прорвати оборону українських військових в районі Часового Яру і зайти у фланг на Покровському напрямку, однак провалила ці зусилля.

Населений пункт розташований на такому хребті, який панує над навколишньою територією. Місто розташовано на височині, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому. коли росіяни починали штурми, ЗСУ було зручно обстрілювати противника зверху.