Речник ОСУВ "Таврія" оцінив загрозу наступу армії РФ у бік Херсона
Категорія
Україна
Дата публікації

Речник ОСУВ "Таврія" оцінив загрозу наступу армії РФ у бік Херсона

РСЗВ ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, Курська операція українських військових дозволила значно зменшити активність російських окупантів на півдні України. 

Головні тези:

  • Курська операція українських військ дозволила значно зменшити наступальні зусилля армії РФ на півдні України.
  • ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Дніпра та трохи відтісняють російських окупантів, зменшуючи загрозу форсування річки.
  • Часів Яр на Донеччині є стратегічно важливою точкою, яку ЗСУ успішно обороняють, не дозволяючи російським окупантам прорвати оборону.
  • Місто Часів Яр виступає фортецею, що контролює навколишню територію і має велике важливе значення для оборони сусідніх міст та контролю логістичних шляхів.
  • Українські війська підтримують стабільність на фронті, не допускаючи загрози повторної окупації Херсона російськими військами.

Що наразі відбувається на фронті на півдні України

Лиховій зазначив, що протягом кількох минулих тижнів в оперативній зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” майже не фіксують наступальних спроб російських окупантів.

Однак речник наголосив, що це не означає, що країна-агресорка відмовилась від власних планів щодо захоплення Херсона.

Лиховій наголосив, що наразі не має жодних підстав казати, що Херсону загрожує повторна окупація злочинною армією РФ.

При цьому, за його словами, місто майже кожен день потерпає від потужних обстрілів з боку російських окупантів.

Підрозділи українських військових ще продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра і трохи відтісняти противника від річки, що зменшує загрозу форсування Дніпра російськими окупантами.

Курська операція ЗСУ стабілізувала ситуацію на фронті на півдні України
Танкисти ЗСУ

На лівобережжі вони мають чималу присутність. Однак переважно атакують малими штурмовими групами.

Що відбувається на інших ділянках фронту в Україні

За словами офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі каналу “Еспресо”, наразі злочинна армія тероризує Часів Яр на Донеччині потужними обстрілами, однак не має вогневого контролю над містом.

Калашніков підкреслив, що лінія оборони українських військових наразі проходить по каналу Сіверський Донець-Донбас і ЗСУ не дають російським окупантам змоги прорвати її.

Треба ще зазначити, що тримаються і колишні населені пункти, які вони знищили, - Кліщіївка та Андріївка. Тобто обійти Часів Яр з флангу, як хотіли загарбники першочергово, не змогли, тому штурмують прямо в лоб зі значними втратами. Вже певний період часу у росіян нема здобутку на цьому напрямку, - додає військовий.

Він нагадав, що до початку масштабного наступу російських окупантів у бік Торецька та Покровська саме Часів Яр був однією з найнапруженіших ділянок фронту.

Злочинна армія РФ розраховувала прорвати оборону українських військових в районі Часового Яру і зайти у фланг на Покровському напрямку, однак провалила ці зусилля.

Населений пункт розташований на такому хребті, який панує над навколишньою територією. Місто розташовано на височині, що дозволяє контролювати низину. Завдяки цьому. коли росіяни починали штурми, ЗСУ було зручно обстрілювати противника зверху.

На сьогодні Часів Яр – фортеця, яка прикриває собою агломерацію міст – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка. Крім того, з цієї височини контролюються наші логістичні шляхи. Також звідси сьогодні прикривається і північний фланг Покровського напрямку, ми не даємо противнику через нас зайти та вдарити. Тобто значення Часового Яру – багатогране, хоче це містечко і невелике, але досить важливе в оперативно-тактичному плані на цій ділянці фронту, - наголошує Калашніков.

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