По словам пресс-секретаря ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, Курская операция украинских военных позволила значительно уменьшить активность российских оккупантов на юге Украины.
Главные тезисы
- Успешная Курская операция украинских войск снизила наступательные усилия армии РФ на юге Украины.
- Оборона Часового Яра в Донецкой области является стратегически важной для украинских военных, которые успешно отражают мощные обстрелы российских оккупантов.
- Украинские военные удерживают плацдармы на левом берегу Днепра, уменьшая угрозу форсирования реки со стороны России.
- Часов Яр контролируется ВСУ и остается крепостью, препятствующей прорыву российских оккупантов и обеспечивающей оборону зоны.
- Российская армия не осуществила планируемого захвата Херсона благодаря стабильности и успешной обороне украинских военных.
Что происходит на фронте на юге Украины
Лиховой отметил, что в течение нескольких прошедших недель в оперативной зоне ответственности ОВСУ "Таврия" почти не фиксируют наступательные попытки российских оккупантов.
Однако спикер подчеркнул, что это не означает, что страна-агрессорка отказалась от собственных планов по захвату Херсона.
Лиховой подчеркнул, что пока нет никаких оснований говорить, что Херсону грозит повторная оккупация преступной армией РФ.
При этом, по его словам, город почти каждый день подвергается мощным обстрелам со стороны российских оккупантов.
Подразделения украинских военных еще продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра и немного оттеснять противника от реки, что уменьшает угрозу форсирования Днепра российскими оккупантами.
На левобережье они имеют большое присутствие. Однако преимущественно атакуют малыми штурмовыми группами.
Что происходит на других участках фронта в Украине
По словам офицера прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова в ефире канала “Эспрессо”, в настоящее время преступная армия терроризирует Часов Яр в Донецкой области мощными обстрелами, однако не имеет огневого контроля над городом.
Калашников подчеркнул, что линия обороны украинских военных сейчас проходит по каналу Северский Донец-Донбасс и ВСУ не дают российским оккупантам прорвать ее.
Он напомнил, что до начала масштабного наступления российских оккупантов в сторону Торецкого и Покровского именно Часов Яр был одним из самых напряженных участков фронта.
Преступная армия РФ рассчитывала прорвать оборону украинских военных в районе Часового Яра и зайти во фланг на Покровском направлении, однако провалила эти усилия.
Населенный пункт расположен на таком хребте, который властвует над окружающей территорией. Город расположен на возвышенности, что позволяет контролировать низменность. Благодаря этому. когда русские начинали штурмы, ВСУ было удобно обстреливать противника сверху.
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