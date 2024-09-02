Что происходит на фронте на юге Украины

Лиховой отметил, что в течение нескольких прошедших недель в оперативной зоне ответственности ОВСУ "Таврия" почти не фиксируют наступательные попытки российских оккупантов.

Однако спикер подчеркнул, что это не означает, что страна-агрессорка отказалась от собственных планов по захвату Херсона.

Лиховой подчеркнул, что пока нет никаких оснований говорить, что Херсону грозит повторная оккупация преступной армией РФ.

При этом, по его словам, город почти каждый день подвергается мощным обстрелам со стороны российских оккупантов.

Подразделения украинских военных еще продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра и немного оттеснять противника от реки, что уменьшает угрозу форсирования Днепра российскими оккупантами.

Танкисты ВСУ

На левобережье они имеют большое присутствие. Однако преимущественно атакуют малыми штурмовыми группами.

Что происходит на других участках фронта в Украине

По словам офицера прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олега Калашникова в ефире канала “Эспрессо”, в настоящее время преступная армия терроризирует Часов Яр в Донецкой области мощными обстрелами, однако не имеет огневого контроля над городом.

Калашников подчеркнул, что линия обороны украинских военных сейчас проходит по каналу Северский Донец-Донбасс и ВСУ не дают российским оккупантам прорвать ее.

Следует отметить, что держатся и бывшие населенные пункты, которые они уничтожили, - Клещиевка и Андреевка. То есть обойти Часов Яр с фланга, как хотели захватчики в первую очередь, не смогли, поэтому штурмуют прямо в лоб со значительными потерями. Уже определенный период времени у россиян нет достижения на этом направлении, – добавляет военный. Поделиться

Он напомнил, что до начала масштабного наступления российских оккупантов в сторону Торецкого и Покровского именно Часов Яр был одним из самых напряженных участков фронта.

Преступная армия РФ рассчитывала прорвать оборону украинских военных в районе Часового Яра и зайти во фланг на Покровском направлении, однако провалила эти усилия.

Населенный пункт расположен на таком хребте, который властвует над окружающей территорией. Город расположен на возвышенности, что позволяет контролировать низменность. Благодаря этому. когда русские начинали штурмы, ВСУ было удобно обстреливать противника сверху.