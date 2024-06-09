Репутаційна ганьба. Як ГУР знову вдалося знову принизити Путіна та всю Росію
Категорія
Україна
Дата публікації

Репутаційна ганьба. Як ГУР знову вдалося знову принизити Путіна та всю Росію

Путін
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Джерело:  online.ua

9 червня офіційно стало відомо, що на території аеродрому «Ахтубінск» у Росії українські розвідники уразили багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Новий успіх ГУР прокоментував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Головні тези:

  • Знищення Су-57 є репутаційною ганьбою для Путіна та Росії, підкреслює експерт Олександр Коваленко.
  • Прогнозується, що незабаром українські розвідники почнуть знищувати танки Т-14 “Армата”, що знаходяться на території Росії.
  • Знищення найсучаснішого винищувача РФ Су-57 підтверджене супутниковими знімками.

ГУР виходить на новий рівень війни з Росією

На переконання експерта, перше в історії знищення українськими силами сучасного винищувача Росії Су-57 свідчить про те, що недосяжних цілей для наших воїнів більше немає.

Завдяки філігранній роботі ГУР МО України 8 червня на території аеродрому "Ахтубинськ" в Астраханській області, за 589 км від лінії бойового зіткнення було уражено багатофункціональний винищувач, нібито п'ятого покоління, Су-57! — зазначив Коваленко.

Він також звернув увагу на те, що ця успішна операція ГУР для диктатора Путіна та усієї РФ, — репутаційна ганьба.

До слова, її можна порівняти зі знищенням таких літаків, як А-50 або Ту-95МС.

Можна довго говорити про те, наскільки Су-57 не відповідає класу винищувача п'ятого покоління, але в даному випадку не так важливий технічний бік, як репутаційний, — пояснює військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко також озвучив прогноз, що незабаром українські розвідники почнуть знищувати танки Т-14 "Армата", які наразі знаходяться на території країни-агресорки.

Ось, підсмажений Су-57 прямий приклад того, що немає нічого не можливого! — наголосив експерт.

Що відомо про знищення російського Су-57

За словами українських розвідників, 8 червня вперше вдалося уразити найсучасніший російський винищувач Су-57.

Це сталося на території аеродрому "Ахтубинськ" в Астраханській області, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Що важливо розуміти, знищення літака підтверджують супутникові знімки стоянки літака на аеродромі — на місці літака, що фіксувався напередодні, воронки від вибуху та характерні плями пожежі.

Су-57 — найсучасніший винищувач РФ, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 і Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил РФ — лічені одиниці таких бойових літаків.

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