Репутаційна ганьба. Як ГУР знову вдалося знову принизити Путіна та всю Росію

9 червня офіційно стало відомо, що на території аеродрому «Ахтубінск» у Росії українські розвідники уразили багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57. Новий успіх ГУР прокоментував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

ГУР виходить на новий рівень війни з Росією

На переконання експерта, перше в історії знищення українськими силами сучасного винищувача Росії Су-57 свідчить про те, що недосяжних цілей для наших воїнів більше немає.

Завдяки філігранній роботі ГУР МО України 8 червня на території аеродрому "Ахтубинськ" в Астраханській області, за 589 км від лінії бойового зіткнення було уражено багатофункціональний винищувач, нібито п'ятого покоління, Су-57! — зазначив Коваленко. Поширити

Він також звернув увагу на те, що ця успішна операція ГУР для диктатора Путіна та усієї РФ, — репутаційна ганьба.

До слова, її можна порівняти зі знищенням таких літаків, як А-50 або Ту-95МС.

Можна довго говорити про те, наскільки Су-57 не відповідає класу винищувача п'ятого покоління, але в даному випадку не так важливий технічний бік, як репутаційний, — пояснює військово-політичний оглядач. Поширити

Олександр Коваленко також озвучив прогноз, що незабаром українські розвідники почнуть знищувати танки Т-14 "Армата", які наразі знаходяться на території країни-агресорки.

Ось, підсмажений Су-57 прямий приклад того, що немає нічого не можливого! — наголосив експерт. Поширити

Що відомо про знищення російського Су-57

За словами українських розвідників, 8 червня вперше вдалося уразити найсучасніший російський винищувач Су-57.

Це сталося на території аеродрому "Ахтубинськ" в Астраханській області, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Що важливо розуміти, знищення літака підтверджують супутникові знімки стоянки літака на аеродромі — на місці літака, що фіксувався напередодні, воронки від вибуху та характерні плями пожежі.