Репутационный позор. Как ГУР снова удалось снова унизить Путина и всю Россию
Категория
Украина
Дата публикации

Репутационный позор. Как ГУР снова удалось снова унизить Путина и всю Россию

Путин
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Источник:  online.ua

9 июня официально стало известно, что на территории аэродрома Ахтубинск в России украинские разведчики поразили многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Новый успех ГУР прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Главные тезисы

  • Уничтожение Су-57 является репутационным позором для Путина и России, подчеркивает эксперт Александр Коваленко.
  • Прогнозируется, что вскоре украинские разведчики начнут уничтожать находящиеся на территории России танки Т-14 "Армата".
  • Уничтожение современного истребителя РФ Су-57 подтверждено спутниковыми снимками.

ГУР выходит на новый уровень войны с Россией

По мнению эксперта, первое в истории уничтожения украинскими силами современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недостижимых целей для наших воинов больше нет.

Благодаря филигранной работе ГУР МО Украины 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 км от линии боевого столкновения был поражен многофункциональный истребитель, якобы пятого поколения, Су-57! — отметил Коваленко.

Он также обратил внимание на то, что эта успешная операция ГУР для диктатора Путина и всей РФ — репутационный позор.

К слову, ее можно сравнить с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.

Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не столь важна техническая сторона, как репутационная, — объясняет военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко также озвучил прогноз, что вскоре украинские разведчики начнут уничтожать танки Т-14 "Армата", которые находятся на территории страны-агрессорки.

Вот поджаренный Су-57 доказательство того, что нет ничего не возможного! — подчеркнул эксперт.

Что известно об уничтожении российского Су-57

По словам украинских разведчиков, 8 июня впервые удалось поразить современный российский истребитель Су-57.

Это произошло на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенного в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Что важно понимать, уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме — на месте фиксируемого накануне самолета воронки от взрыва и характерные пятна пожара.

Су-57 — самый современный истребитель РФ, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил РФ — считанные единицы таких боевых самолетов.

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