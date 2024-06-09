Репутационный позор. Как ГУР снова удалось снова унизить Путина и всю Россию

9 июня официально стало известно, что на территории аэродрома Ахтубинск в России украинские разведчики поразили многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Новый успех ГУР прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

ГУР выходит на новый уровень войны с Россией

По мнению эксперта, первое в истории уничтожения украинскими силами современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недостижимых целей для наших воинов больше нет.

Благодаря филигранной работе ГУР МО Украины 8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, в 589 км от линии боевого столкновения был поражен многофункциональный истребитель, якобы пятого поколения, Су-57! — отметил Коваленко. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что эта успешная операция ГУР для диктатора Путина и всей РФ — репутационный позор.

К слову, ее можно сравнить с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.

Можно долго говорить о том, насколько Су-57 не соответствует классу истребителя пятого поколения, но в данном случае не столь важна техническая сторона, как репутационная, — объясняет военно-политический обозреватель. Поделиться

Александр Коваленко также озвучил прогноз, что вскоре украинские разведчики начнут уничтожать танки Т-14 "Армата", которые находятся на территории страны-агрессорки.

Вот поджаренный Су-57 доказательство того, что нет ничего не возможного! — подчеркнул эксперт. Поделиться

Что известно об уничтожении российского Су-57

По словам украинских разведчиков, 8 июня впервые удалось поразить современный российский истребитель Су-57.

Это произошло на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенного в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Что важно понимать, уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме — на месте фиксируемого накануне самолета воронки от взрыва и характерные пятна пожара.