Репутационный позор. Как ГУР снова удалось снова унизить Путина и всю Россию

9 июня официально стало известно, что на территории аэродрома Ахтубинск в России украинские разведчики поразили многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57. Новый успех ГУР прокомментировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
Главные тезисы
- Уничтожение Су-57 является репутационным позором для Путина и России, подчеркивает эксперт Александр Коваленко.
- Прогнозируется, что вскоре украинские разведчики начнут уничтожать находящиеся на территории России танки Т-14 "Армата".
- Уничтожение современного истребителя РФ Су-57 подтверждено спутниковыми снимками.
ГУР выходит на новый уровень войны с Россией
По мнению эксперта, первое в истории уничтожения украинскими силами современного истребителя России Су-57 свидетельствует о том, что недостижимых целей для наших воинов больше нет.
Он также обратил внимание на то, что эта успешная операция ГУР для диктатора Путина и всей РФ — репутационный позор.
К слову, ее можно сравнить с уничтожением таких самолетов, как А-50 или Ту-95МС.
Александр Коваленко также озвучил прогноз, что вскоре украинские разведчики начнут уничтожать танки Т-14 "Армата", которые находятся на территории страны-агрессорки.
Что известно об уничтожении российского Су-57
По словам украинских разведчиков, 8 июня впервые удалось поразить современный российский истребитель Су-57.
Это произошло на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области, расположенного в 589 километрах от линии боевого столкновения.
Что важно понимать, уничтожение самолета подтверждают спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме — на месте фиксируемого накануне самолета воронки от взрыва и характерные пятна пожара.
Су-57 — самый современный истребитель РФ, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил РФ — считанные единицы таких боевых самолетов.
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