Зазначається, що одразу три комітети контрольованої республіканцями Палати представників Конгресу США оприлюднили звіт із доказами, яких нібито достатньо для ініціювання процедури імпічменту діючого президента Джо Байдена.

Чому республіканці продовжують погрожувати Байдену імпічментом

Зазначається, що офіційне розслідування тривало близько 8 місяців і стосувалось бізнесу членів родини Байдена.

Зокрема, представники Республіканської партії з Палати представників звинувачують діючого президента у щонайменше 2 правопорушеннях, які дозволяють ініціювати процедуру імпічменту.

Серед ключових звинувачень республіканців до Байдена зловживання владою та перешкоджання правосуддю.

Джо Байден

Підкреслюється, що для оголошення процедури імпічменту Байдену республіканцям протягом кількох останніх місяців не вистачає десятків голосів.

Демократи заявили про політичну перемогу після того, як республіканці опублікували звіт, в якому немає прямої рекомендації Палаті представників розглянути питання імпічменту.

Що відомо про розслідування республіканців стосовно Байдена

Зазначається, що розслідування представників Республіканської партії було зосереджено на бізнес-відносинах, ділових угодах і грошах, які отримав син Байдена Гантер та брат Джеймс Байден.

При цьому об’єктом розслідування також стало поводження Байдена зі секретними документами та справа щодо його сина Гантера.

Республіканці заявляють, що відслідили виплати членам родини Байдена та їхнім партнерам у сумі 27 млн доларів від іноземних організацій.

Вони також вивчили "кредити", отримані Гантером і Джеймсом Байденами, а ще навели приклади, як останні використовували своє прізвище і зв'язок із президентом, аби зміцнити свій власний вплив.

Щодо іншого порушення - перешкоджання правосуддю, то республіканці зосередилися на багаторічному федеральному розслідуванні щодо Гантера Байдена про його ухиляння від сплати податків.

У звіті згадали про свідчення інсайдерів Служби доходів і зборів США, які звинуватили посадовців адміністрації Байдена у перешкоджанні розслідуванню щодо сина.

Під звинувачення потрапило і Міністерство юстиції, яке нібито навмисно затягувало розслідування - це потрібно було для того, аби сплили строки давності у справі.