Отмечается, что сразу три комитета, контролируемые республиканцами Палаты представителей Конгресса США, обнародовали отчет с доказательствами, которых якобы достаточно для инициирования процедуры импичмента действующего президента Джо Байдена.

Почему республиканцы продолжают угрожать Байдену импичментом

Отмечается, что официальное расследование длилось около 8 месяцев и касалось бизнеса членов семьи Байдена.

В частности, представители Республиканской партии из Палаты представителей обвиняют действующего президента в по меньшей мере 2 правонарушениях, позволяющих инициировать процедуру импичмента.

Среди ключевых обвинений республиканцев в Байден злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Джо Байден

Подчеркивается, что для оглашения процедуры импичмента Байдена республиканцам в течение нескольких последних месяцев не хватает десятков голосов.

Демократы заявили о политической победе после того, как республиканцы опубликовали отчет, в котором нет прямой рекомендации Палате представителей рассмотреть вопрос импичмента.

Что известно о расследовании республиканцев в отношении Байдена

Расследование представителей Республиканской партии было сосредоточено на бизнес-отношениях, деловых соглашениях и деньгах, которые получил сын Байдена Гантер и брат Джеймс Байден.

При этом объектом расследования также стало обращение Байдена с секретными документами и дело его сына Гантера.

Республиканцы заявляют, что отследили выплаты членам семьи Байдена и их партнерам в сумме 27 млн. долларов от иностранных организаций.

Они также изучили "кредиты", полученные Гантером и Джеймсом Байденами, а еще привели примеры того, как последние использовали свою фамилию и связь с президентом, чтобы укрепить свое собственное влияние.

Что касается другого нарушения - препятствования правосудию, то республиканцы сосредоточились на многолетнем федеральном расследовании в отношении Гантера Байдена об уклонении от уплаты налогов.

В отчете упомянули о показаниях инсайдеров Службы доходов и сборов США, обвинивших должностных лиц администрации Байдена в препятствовании расследованию сына.

Под обвинение попало и Министерство юстиции, якобы намеренно затягивающее расследование - это нужно было для того, чтобы истекли сроки давности по делу.