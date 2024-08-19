Отмечается, что сразу три комитета, контролируемые республиканцами Палаты представителей Конгресса США, обнародовали отчет с доказательствами, которых якобы достаточно для инициирования процедуры импичмента действующего президента Джо Байдена.
Главные тезисы
- Республиканцы в Конгрессе США обнародовали доказательства для импичмента Джо Байдена
- Основные обвинения включают злоупотребление властью и препятствование правосудию
- Расследование сосредоточено на бизнес-отношениях и финансовых операциях семьи Байдена
- Не хватает десятков голосов для импичмента, что вызывает политические разногласия
- Республиканцы также обвиняются в попытках использования президентского влияния для личных целей
Почему республиканцы продолжают угрожать Байдену импичментом
Отмечается, что официальное расследование длилось около 8 месяцев и касалось бизнеса членов семьи Байдена.
В частности, представители Республиканской партии из Палаты представителей обвиняют действующего президента в по меньшей мере 2 правонарушениях, позволяющих инициировать процедуру импичмента.
Среди ключевых обвинений республиканцев в Байден злоупотребление властью и препятствование правосудию.
Подчеркивается, что для оглашения процедуры импичмента Байдена республиканцам в течение нескольких последних месяцев не хватает десятков голосов.
Демократы заявили о политической победе после того, как республиканцы опубликовали отчет, в котором нет прямой рекомендации Палате представителей рассмотреть вопрос импичмента.
Что известно о расследовании республиканцев в отношении Байдена
Расследование представителей Республиканской партии было сосредоточено на бизнес-отношениях, деловых соглашениях и деньгах, которые получил сын Байдена Гантер и брат Джеймс Байден.
При этом объектом расследования также стало обращение Байдена с секретными документами и дело его сына Гантера.
Республиканцы заявляют, что отследили выплаты членам семьи Байдена и их партнерам в сумме 27 млн. долларов от иностранных организаций.
Они также изучили "кредиты", полученные Гантером и Джеймсом Байденами, а еще привели примеры того, как последние использовали свою фамилию и связь с президентом, чтобы укрепить свое собственное влияние.
Что касается другого нарушения - препятствования правосудию, то республиканцы сосредоточились на многолетнем федеральном расследовании в отношении Гантера Байдена об уклонении от уплаты налогов.
В отчете упомянули о показаниях инсайдеров Службы доходов и сборов США, обвинивших должностных лиц администрации Байдена в препятствовании расследованию сына.
Под обвинение попало и Министерство юстиции, якобы намеренно затягивающее расследование - это нужно было для того, чтобы истекли сроки давности по делу.
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