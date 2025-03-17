Республіканці хочуть офіційно визнавати критиків Трампа психічно хворими — деталі законопроєкту

П'ять республіканських сенаторів від штату Міннесота збираються 17 березня представити законопроєкт, який класифікує "синдром розладу Трампа" (TDS), який вони визначають як "гострий напад параної" щодо президентства Дональда Трампа, як психічне захворювання, згідно з державними документами.

"Синдром розладу Трампа": республіканці подають до Сенату США неоднозначний законопроєкт

Протягом своєї президентської кампанії Трамп і його провідні радники з комунікацій, включно з нинішнім прессекретарем Білого дому Керолайн Лівітт і директором із комунікацій Стівеном Ченгом, неодноразово звинувачували багатьох критиків у «серйозному синдромі розлада Трампа». Цю фразу також використовували республіканські політики та ведучі ток-шоу.

Законопроєкт, який має на меті класифікувати TDS як психічне захворювання, викликає занепокоєння щодо політизації діагнозів психічного здоров’я, які можуть бути використані для неналежного лікування, зменшення інших проблем психічного здоров’я та придушення інакомислення та політичного вираження.

17 березня законопроєкт планується представити та зачитати в Комітеті Сенату Міннесоти з охорони здоров’я та соціальних служб. Текст законопроєкту доступний в мережі з 13 березня.

П’ять співавторів — сенатори штату Гленн Грюнхаген, Джастін Ейхорн, Натан Весенберг, Стів Дразковскі та Ерік Лусеро — кажуть, що TDS слід додати до визначення психічного захворювання та включити до юридичного визначення штату через змінені статути.

Законодавці-республіканці пишуть, що симптоми можуть включати «спричинену Трампом загальну істерику, яка створює нездатність розрізнити законні розбіжності в політиці та ознаки психічної патології в поведінці президента Дональда Дж. Трампа».

Крім того, вони стверджують, що ці симптоми можуть проявлятися як інтенсивна словесна ворожнеча щодо Трампа та «відкриті акти агресії та насильства» щодо прихильників. Поширити

Співавтори кажуть, що цей термін слід включити до законів штату, що стосуються психічних захворювань.

Демократи та інші стверджують, що TDS не є законним станом і що жодні клінічні дані не підтверджують його існування. Вони кажуть, що натомість — це політичний ярлик, який використовується для відхилення критики президента. Деякі також зазначають, що TDS може застосовуватися до затятих прихильників Трампа, які захищають його некритично, попри факти чи наслідки.

Ед Крассенштайн, антитрампівський впливовий діяч з 1 мільйоном підписників на X написав 16 березня:

Республіканці в Сенаті Міннесоти щойно представили законопроект про класифікацію «синдрому розладу Трампа» як психічного захворювання. Чи повинні демократи Міннесоти представити законопроєкт про класифікацію «MAGA» як культу? Якщо ви підтримуєте перший законопроєкт, але вважаєте другий образливим, тоді вітаю — ви офіційно є частиною проблеми. Поширити

Як правило, законопроєкт в Сенаті штату повинні пройти розгляд комітету, а потім пройде голосування, щоб або відхилити законопроєкт, або перенести його на розгляд Сенату.