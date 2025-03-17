Республиканцы хотят официально признавать критиков Трампа психически больными — детали законопроекта
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Республиканцы хотят официально признавать критиков Трампа психически больными — детали законопроекта

Трамп
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Пять республиканских сенаторов от штата Миннесота собираются 17 марта представить законопроект, классифицирующий "синдром расстройства Трампа" (TDS), который они определяют как "острое нападение паранойи" в отношении президентства Дональда Трампа, как психическое заболевание, согласно государственным документам.

Главные тезисы

  • Республиканцы предлагают законопроект о классификации "синдрома расстройства Трампа" как психического заболевания.
  • Инициатива вызывает обсуждение из-за возможности политизации диагнозов и ограничения свободы выражения мнений.
  • Демократы считают TDS политическим ярлыком для отклонения критики президента и подчеркивают отсутствие клинических данных о его существовании.

"Синдром расстройства Трампа": республиканцы подают в Сенат США неоднозначный законопроект

В течение своей президентской кампании Трамп и его ведущие советники по коммуникациям, включая нынешний пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт и директор по коммуникациям Стивен Ченг, неоднократно обвиняли многих критиков в «серьезном синдроме расстройства Трампа». Эту фразу также использовали республиканские политики и ведущие ток-шоу.

Законопроект, который имеет целью классифицировать TDS как психическое заболевание, вызывает обеспокоенность политизацией диагнозов психического здоровья, которые могут быть использованы для ненадлежащего лечения, уменьшения других проблем психического здоровья и подавления инакомыслия и политического выражения.

17 марта законопроект планируется представить и зачитать в Комитете Сената Миннесоты по здравоохранению и социальным службам. Текст законопроекта доступен в сети с 13 марта.

Пять соавторов — сенаторы штата Гленн Грюнхаген, Джастин Эйхорн, Натан Весенберг, Стив Дразковски и Эрик Лусеро — говорят, что TDS следует добавить в определение психического заболевания и включить в юридическое определение штата через измененные уставы.

Законодатели-республиканцы пишут, что симптомы могут включать «вызванную Трампом всеобщую истерику, которая создает неспособность различить законные разногласия в политике и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Дж. Трампа».

Кроме того, они утверждают, что эти симптомы могут проявляться как интенсивная словесная вражда по отношению к Трампу и «открытые акты агрессии и насилия» по отношению к сторонникам.

Соавторы говорят, что этот термин следует включить в законы штата, касающиеся психических заболеваний.

Демократы и другие утверждают, что TDS не является законным состоянием и никакие клинические данные не подтверждают его существование. Они говорят, что — это политический ярлык, который используется для отклонения критики президента. Некоторые также отмечают, что TDS может применяться к ярым поклонникам Трампа, которые защищают его некритически, несмотря на факты или последствия.

Эд Крассенштайн, антитрамповский влиятельный деятель с 1 миллионом подписчиков на X написал 16 марта:

Республиканцы в Сенате Миннесоты только что представили законопроект о классификации «синдрома расстройства Трампа» как психического заболевания. Должны ли демократы Миннесоты представить законопроект о классификации «MAGA» как культе? Если вы поддерживаете первый законопроект, но считаете второй оскорбительным, тогда поздравляю — вы официально являетесь частью проблемы.

Как правило, законопроект в Сенате штата должен пройти рассмотрение комитета, а затем пройдет голосование, чтобы либо отклонить законопроект, либо перенести его на рассмотрение Сената.

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