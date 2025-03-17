Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу войны России против Украины — когда именно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 марта планирует провести разговор с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине, а также о территориях и электростанциях.

Трамп поговорит с Путиным: когда именно

По словам главы Белого дома, за эти выходные было проделано много работы.

Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы можем, возможно, мы не можем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы. Дональд Трамп Президент США

В то же время, американский президент добавил, что во время разговора с Путиным будут подняты вопросы территорий и электростанций.