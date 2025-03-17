Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу войны России против Украины — когда именно
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу войны России против Украины — когда именно

Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 марта планирует провести разговор с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине, а также о территориях и электростанциях.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп намерен провести разговор с президентом России Путиным по поводу прекращения военных действий в Украине.
  • Основными темами обсуждения будут вопросы территориальной целостности и энергетики в рамках конфликта между странами.
  • Трамп выразил надежду на возможность завершения войны и отметил проделанную работу в выходные.

Трамп поговорит с Путиным: когда именно

По словам главы Белого дома, за эти выходные было проделано много работы.

Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы можем, возможно, мы не можем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

В то же время, американский президент добавил, что во время разговора с Путиным будут подняты вопросы территорий и электростанций.

Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях. Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами — и Украиной, и Россией. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты узнали, кто настраивает Трампа против Украины
Вэнс может окончательно испортить отношения Трампа и Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Путин решил обмануть Трампа
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трампу доложили о реальных планах Путина относительно Украины
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?