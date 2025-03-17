Трамп анонсировал разговор с Путиным по поводу войны России против Украины — когда именно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 18 марта планирует провести разговор с нелегитимным президентом России Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине, а также о территориях и электростанциях.
Главные тезисы
- Дональд Трамп намерен провести разговор с президентом России Путиным по поводу прекращения военных действий в Украине.
- Основными темами обсуждения будут вопросы территориальной целостности и энергетики в рамках конфликта между странами.
- Трамп выразил надежду на возможность завершения войны и отметил проделанную работу в выходные.
Трамп поговорит с Путиным: когда именно
По словам главы Белого дома, за эти выходные было проделано много работы.
В то же время, американский президент добавил, что во время разговора с Путиным будут подняты вопросы территорий и электростанций.
Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях. Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами — и Украиной, и Россией. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов.
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