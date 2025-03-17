Трамп анонсував розмову з Путіним щодо війни Росії проти України — коли саме
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп анонсував розмову з Путіним щодо війни Росії проти України — коли саме

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 18 березня планує провести розмову з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, а також про території й електростанції.

Головні тези:

  • Дональд Трамп планує провести розмову з президентом Росії Путіним стосовно припинення війни в Україні.
  • Під час цієї розмови будуть обговорені питання територій та електростанцій в контексті конфлікту між Україною та Росією.
  • Трамп висловив сподівання на можливість завершення війни, зауваживши, що обговорення вже відбулися між обома сторонами.

Трамп поговорить з Путіним: коли саме

За словами очільника Білого дому, за ці вихідні було зроблено багато роботи.

Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми можемо, можливо, ми не можемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Водночас американський президент додав, що під час розмови з Путіним будуть порушені питання територій й електростанцій.

Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції. Я думаю, що багато з цього вже обговорюється обома сторонами — і Україною, і Росією. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти дізналися, хто налаштовує Трампа проти України
Венс
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершення війни. Путін вирішив обдурити Трампа
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трампу доповіли про реальні плани Путіна щодо України
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?