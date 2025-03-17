Трамп анонсував розмову з Путіним щодо війни Росії проти України — коли саме

Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми можемо, можливо, ми не можемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси.