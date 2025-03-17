Трамп анонсував розмову з Путіним щодо війни Росії проти України — коли саме

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 18 березня планує провести розмову з нелегітимним президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні, а також про території й електростанції.
Головні тези:
- Дональд Трамп планує провести розмову з президентом Росії Путіним стосовно припинення війни в Україні.
- Під час цієї розмови будуть обговорені питання територій та електростанцій в контексті конфлікту між Україною та Росією.
- Трамп висловив сподівання на можливість завершення війни, зауваживши, що обговорення вже відбулися між обома сторонами.
Трамп поговорить з Путіним: коли саме
За словами очільника Білого дому, за ці вихідні було зроблено багато роботи.
Водночас американський президент додав, що під час розмови з Путіним будуть порушені питання територій й електростанцій.
Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції. Я думаю, що багато з цього вже обговорюється обома сторонами — і Україною, і Росією. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів.
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