По містах США мандрує оголена статуя кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, яка вже викликала обурення в представників його партії.
Головні тези:
- Представники Республіканської партії вважають оголену статую Трампа жалюгідною та образливою, призначеною для шокування.
- Президент Трамп та республіканці підкреслюють свою спрямованість на досягнення важливих результатів, в той час як демократи віддають пріоритет цінності шоку над змістом.
- Гігантська оголена статуя Трампа була виготовлена з металевої арматури та піни, її вага становить близько 2,7 тонн.
- Проект з оголеними статуями Трампа у різних містах був названий "The Emperor Has No Balls" та створений гуртом Indecline.
- Автори проекту вклали значні зусилля у створення цієї незвичайної інсталяції, яка викликала суперечки та обурення серед громадськості.
Що відомо про реакцію республіканців на оголену статую Трампа
Представники Республіканської партії вже назвали статую жалюгідною після того, як вона з’явилась поблизу Лас-Вегаса.
За словами представника анонімного автора скульптури, інсталяція називається "Криво і непристойно".
#WATCH : Protestors erected a 43-foot naked statue of Donald Trump next to Kamala Harris rally in Las Vegas.#Trump #NudeTrumpStatue #NakedTrump #LasVegas #KamalaHarrisRally pic.twitter.com/qHi1XMDBKv— upuknews (@upuknews1) September 30, 2024
Скільки зусиль автори витратили на створення гігантської оголеної статуї Трампа
Зазначається, що гігантська статуя Трампа була виготовлена з металевої арматури, яку покрили піною, і важить близько 2,7 тонн.
Breaking: A 43 foot tall Naked Trump Statue in Las Vegas titled "Cruel and Obscene" is revealed. The anonymous artist plans on touring the piece to all of the key swing states. A victory for contemporary art and small hands. Sources say MAGA absolute free speech advocates love… pic.twitter.com/ksZKDo2Mou— Chris Borkowski (@cborkowski) September 30, 2024
У 2016 році п'ять оголених статуй Трампа з'явилися у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Клівленді та Сіетлі. Проект був названий "The Emperor Has No Balls", а створив його гурт під назвою Indecline.
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