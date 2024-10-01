Республіканців обурила гігантська оголена статуя Трампа поблизу Лас-Вегаса ― відео
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Республіканців обурила гігантська оголена статуя Трампа поблизу Лас-Вегаса ― відео

Оголена статуя Дональда Трампа
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Джерело:  Sky News

По містах США мандрує оголена статуя кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, яка вже викликала обурення в представників його партії. 

Головні тези:

  • Представники Республіканської партії вважають оголену статую Трампа жалюгідною та образливою, призначеною для шокування.
  • Президент Трамп та республіканці підкреслюють свою спрямованість на досягнення важливих результатів, в той час як демократи віддають пріоритет цінності шоку над змістом.
  • Гігантська оголена статуя Трампа була виготовлена з металевої арматури та піни, її вага становить близько 2,7 тонн.
  • Проект з оголеними статуями Трампа у різних містах був названий "The Emperor Has No Balls" та створений гуртом Indecline.
  • Автори проекту вклали значні зусилля у створення цієї незвичайної інсталяції, яка викликала суперечки та обурення серед громадськості.

Що відомо про реакцію республіканців на оголену статую Трампа

Представники Республіканської партії вже назвали статую жалюгідною після того, як вона з’явилась поблизу Лас-Вегаса.

Поки сім’ї їдуть Лас-Вегасом, вони змушені дивитися на цю образливу маріонетку, створену навмисно для шокування, а не для значущого діалогу. Президент Трамп і республіканці зосереджені на досягненні важливих результатів — зниження інфляції, забезпечення безпеки наших кордонів, створення робочих місць і забезпечення світлого майбутнього для всіх американців, у той час як демократи, особливо Камала Харріс, продовжують віддавати пріоритет цінності шоку над змістом, — зазначили у Республіканській партії.

За словами представника анонімного автора скульптури, інсталяція називається "Криво і непристойно".

Скільки зусиль автори витратили на створення гігантської оголеної статуї Трампа

Зазначається, що гігантська статуя Трампа була виготовлена з металевої арматури, яку покрили піною, і важить близько 2,7 тонн.

У 2016 році п'ять оголених статуй Трампа з'явилися у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Клівленді та Сіетлі. Проект був названий "The Emperor Has No Balls", а створив його гурт під назвою Indecline.

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