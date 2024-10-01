Поки сім’ї їдуть Лас-Вегасом, вони змушені дивитися на цю образливу маріонетку, створену навмисно для шокування, а не для значущого діалогу. Президент Трамп і республіканці зосереджені на досягненні важливих результатів — зниження інфляції, забезпечення безпеки наших кордонів, створення робочих місць і забезпечення світлого майбутнього для всіх американців, у той час як демократи, особливо Камала Харріс, продовжують віддавати пріоритет цінності шоку над змістом, — зазначили у Республіканській партії.