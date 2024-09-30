На переконання представників передвиборчого штабу кандидата у президенти США Камали Гарріс, команда її опонента, республіканця Дональда Трампа вже готує підстави для оскарження виборів.
Головні тези:
- Команда Дональда Трампа готує підстави для оскарження результатів президентських виборів у США.
- Республіканці звертаються до судів з клопотаннями щодо обмежень на доступ до голосування для запобігання фальсифікаціям.
- Урядові представники та Демократична партія активно реагують на спроби обмежити процес голосування в штатах.
- Стратегія республіканців націлена на підрив віри у систему та створення недовіри до виборчого процесу.
- Експерти вбачають у таких діях спробу підірвати демократію та використовують усі можливі судові процедури для досягнення своїх цілей.
Що відомо про підготовку республіканців до оскарження результатів президентських виборів в США
Зокрема, наближені до Трампа республіканці звертаються до судів у різни штатах з клопотаннями щодо запровадження низки обмежень на допуск до голосування для нібито запобігання фальсифікаціям.
У той же час представники Демократичної партії звертаються до судів із проханнями забезпечити широкий доступ виборців до процесу голосування.
Зокрема, в Аризоні, група адвокатів, створена радником Дональда Трампа Стівеном Міллером, просуває юридичну ініціативу щодо права суддям скасовувати результати виборів у разі виявлення помилок або порушень з боку представників місцевої влади.
Так, позов консервативної правозахисної групи America First Legal Foundation вимагає надання суду повноважень скасувати результати виборів та призначити нові тури голосування у двох округах Арізони.
Йдеться про округи, де кандидат від Демократичної партії, віце-президент Камала Гарріс, випереджає Трампа в опитуваннях з мінімальним відривом.
Що відомо про спроби республіканців обмежити процес голосування в інших штатах
У Мічігані республіканці звернулись до суду із метою перешкоджання доступу до реєстрації виборців державним установам.
У Трампа вимагають обмежити використання мобільних місць для голосування, таких як фургони, і запровадити жорсткіші правила перевірки бюлетенів, що надсилаються поштою.
У Неваді поплічники Трампа намагаються знайти і видалити зі списків виборців, осіб, що нібито не мають права голоса та іноземних громадян, хоча термін для систематичної перевірки списків виборців перед виборами вже минув.
У Пенсильванії республіканці намагаються запровадити суворі правила голосування поштою та обмежити можливість виборців виправляти помилки у своїх бюлетенях. 13 вересня республіканці здобули перемогу, коли вищий суд штату постановив, що бюлетені, надіслані поштою з неправильними датами, не будуть зараховані.
Національний комітет Республіканської партії заявив, що бере участь у понад 120 судових процесах в 26 штатах. На думку експертів, ця стратегія націлена на підрив віри у систему.
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