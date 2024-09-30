На переконання представників передвиборчого штабу кандидата у президенти США Камали Гарріс, команда її опонента, республіканця Дональда Трампа вже готує підстави для оскарження виборів.

Що відомо про підготовку республіканців до оскарження результатів президентських виборів в США

Зокрема, наближені до Трампа республіканці звертаються до судів у різни штатах з клопотаннями щодо запровадження низки обмежень на допуск до голосування для нібито запобігання фальсифікаціям.

У той же час представники Демократичної партії звертаються до судів із проханнями забезпечити широкий доступ виборців до процесу голосування.

Дональд Трамп

Зокрема, в Аризоні, група адвокатів, створена радником Дональда Трампа Стівеном Міллером, просуває юридичну ініціативу щодо права суддям скасовувати результати виборів у разі виявлення помилок або порушень з боку представників місцевої влади.

Так, позов консервативної правозахисної групи America First Legal Foundation вимагає надання суду повноважень скасувати результати виборів та призначити нові тури голосування у двох округах Арізони.

Йдеться про округи, де кандидат від Демократичної партії, віце-президент Камала Гарріс, випереджає Трампа в опитуваннях з мінімальним відривом.

Що відомо про спроби республіканців обмежити процес голосування в інших штатах

У Мічігані республіканці звернулись до суду із метою перешкоджання доступу до реєстрації виборців державним установам.

У Трампа вимагають обмежити використання мобільних місць для голосування, таких як фургони, і запровадити жорсткіші правила перевірки бюлетенів, що надсилаються поштою.

У Неваді поплічники Трампа намагаються знайти і видалити зі списків виборців, осіб, що нібито не мають права голоса та іноземних громадян, хоча термін для систематичної перевірки списків виборців перед виборами вже минув.

У Пенсильванії республіканці намагаються запровадити суворі правила голосування поштою та обмежити можливість виборців виправляти помилки у своїх бюлетенях. 13 вересня республіканці здобули перемогу, коли вищий суд штату постановив, що бюлетені, надіслані поштою з неправильними датами, не будуть зараховані.

Національний комітет Республіканської партії заявив, що бере участь у понад 120 судових процесах в 26 штатах. На думку експертів, ця стратегія націлена на підрив віри у систему.