У Трампа уже готовятся к обжалованию результатов выборов
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У Трампа уже готовятся к обжалованию результатов выборов

Дональд Трамп
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Источник:  Reuters

По мнению представителей предвыборного штаба кандидата в президенты США Камалы Гаррис, команда ее оппонента, республиканца Дональда Трампа уже готовит основания для обжалования выборов.

Главные тезисы

  • Команда Дональда Трампа готовит основания для обжалования результатов президентских выборов в США.
  • Республиканцы направляют усилия на ограничение доступа к голосованию и создание недоверия к избирательной системе.
  • Представители Демократической партии активно реагируют на попытки ограничить процесс голосования в разных штатах.
  • В ходе судебных процессов республиканцы требуют введения жестких правил голосования и отмены результатов выборов в случае нарушений.
  • Эксперты видят в такой стратегии попытку подорвать демократию и вызвать недоверие к результатам выборов.

Что известно о подготовке республиканцев к обжалованию результатов президентских выборов в США

В частности, приближенные к Трампу республиканцы обращаются в суды в разных штатах с ходатайствами о введении ряда ограничений на допуск к голосованию для якобы предотвращения фальсификаций.

В то же время представители Демократической партии обращаются в суды с просьбами обеспечить широкий доступ избирателей к процессу голосования.

У Трампа пытаются через суды ограничить условия голосования на выборах в США
Дональд Трамп

В частности, в Аризоне, группа адвокатов, созданная советником Дональда Трампа Стивеном Миллером, продвигает юридическую инициативу о праве судей отменять результаты выборов в случае выявления ошибок или нарушений со стороны представителей местных властей.

Иск консервативной правозащитной группы America First Legal Foundation требует предоставления суду полномочий отменить результаты выборов и назначить новые туры голосования в двух округах Аризоны.

Речь идет об округах, где кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис, опережает Трампа в опросах с минимальным отрывом.

Что известно о попытках республиканцев ограничить процесс голосования в других штатах

В Мичигане республиканцы обратились в суд с целью воспрепятствовать доступу к регистрации избирателей государственным учреждениям.

В Трампа требуют ограничить использование мобильных мест для голосования, таких как фургоны, и ввести более жесткие правила проверки бюллетеней, направляемых по почте.

В Неваде приспешники Трампа пытаются найти и удалить из списков избирателей, лиц, якобы не имеющих права голоса и иностранных граждан, хотя срок для систематической проверки списков избирателей перед выборами уже истек.

В Пенсильвании республиканцы пытаются ввести строгие правила голосования по почте и ограничить возможность избирателей исправлять ошибки в своих бюллетенях. 13 сентября республиканцы одержали победу, когда высший суд штата постановил, что бюллетени, отправленные по почте с неправильными датами, не будут засчитаны.

Национальный комитет Республиканской партии заявил, что участвует более чем в 120 судебных процессах в 26 штатах. По мнению экспертов, эта стратегия направлена на подрыв веры в систему.

Планируют посеять недоверие к нашим выборам и взорвать нашу демократию, чтобы потом, когда они проиграют, можно было кричать, что все нечестно, отмечают в предвыборном штабе Камалы Гаррис.

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