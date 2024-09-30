По мнению представителей предвыборного штаба кандидата в президенты США Камалы Гаррис, команда ее оппонента, республиканца Дональда Трампа уже готовит основания для обжалования выборов.
Главные тезисы
- Команда Дональда Трампа готовит основания для обжалования результатов президентских выборов в США.
- Республиканцы направляют усилия на ограничение доступа к голосованию и создание недоверия к избирательной системе.
- Представители Демократической партии активно реагируют на попытки ограничить процесс голосования в разных штатах.
- В ходе судебных процессов республиканцы требуют введения жестких правил голосования и отмены результатов выборов в случае нарушений.
- Эксперты видят в такой стратегии попытку подорвать демократию и вызвать недоверие к результатам выборов.
Что известно о подготовке республиканцев к обжалованию результатов президентских выборов в США
В частности, приближенные к Трампу республиканцы обращаются в суды в разных штатах с ходатайствами о введении ряда ограничений на допуск к голосованию для якобы предотвращения фальсификаций.
В то же время представители Демократической партии обращаются в суды с просьбами обеспечить широкий доступ избирателей к процессу голосования.
В частности, в Аризоне, группа адвокатов, созданная советником Дональда Трампа Стивеном Миллером, продвигает юридическую инициативу о праве судей отменять результаты выборов в случае выявления ошибок или нарушений со стороны представителей местных властей.
Иск консервативной правозащитной группы America First Legal Foundation требует предоставления суду полномочий отменить результаты выборов и назначить новые туры голосования в двух округах Аризоны.
Речь идет об округах, где кандидат от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис, опережает Трампа в опросах с минимальным отрывом.
Что известно о попытках республиканцев ограничить процесс голосования в других штатах
В Мичигане республиканцы обратились в суд с целью воспрепятствовать доступу к регистрации избирателей государственным учреждениям.
В Трампа требуют ограничить использование мобильных мест для голосования, таких как фургоны, и ввести более жесткие правила проверки бюллетеней, направляемых по почте.
В Неваде приспешники Трампа пытаются найти и удалить из списков избирателей, лиц, якобы не имеющих права голоса и иностранных граждан, хотя срок для систематической проверки списков избирателей перед выборами уже истек.
В Пенсильвании республиканцы пытаются ввести строгие правила голосования по почте и ограничить возможность избирателей исправлять ошибки в своих бюллетенях. 13 сентября республиканцы одержали победу, когда высший суд штата постановил, что бюллетени, отправленные по почте с неправильными датами, не будут засчитаны.
Национальный комитет Республиканской партии заявил, что участвует более чем в 120 судебных процессах в 26 штатах. По мнению экспертов, эта стратегия направлена на подрыв веры в систему.
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