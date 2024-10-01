Республиканцев возмутила гигантская обнаженная статуя Трампа вблизи Лас-Вегаса ― видео
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Республиканцев возмутила гигантская обнаженная статуя Трампа вблизи Лас-Вегаса ― видео

Обнаженная статуя Дональда Трампа
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Источник:  Sky News

По городам США путешествует обнаженная статуя кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, которая уже вызвала негодование у представителей его партии.

Главные тезисы

  • Гигантская обнаженная статуя Дональда Трампа вызвала негодование среди республиканцев и стала причиной скандала вблизи Лас-Вегаса.
  • Республиканцы считают статую Трампа жалкой и оскорбительной, предназначенной для шокирования, в то время как демократы отдают приоритет ценности шока над содержанием.
  • Инсталляция с обнаженными статуями Трампа, созданная Indecline и названная The Emperor Has No Balls, вызвала споры и возмущение среди общественности.
  • Авторы инсталляции приложили значительные усилия к созданию гигантской статуи Трампа, изготовленной из металлической арматуры и пены, вес которой составляет около 2,7 тонн.
  • Проект с пятью обнаженными статуями Трампа в разных городах США был создан в 2016 году и стал объектом споров между сторонниками республиканцев и демократов.

Что известно о реакции республиканцев на обнаженную статую Трампа

Представители Республиканской партии уже назвали статую жалкой после того, как она появилась вблизи Лас-Вегаса.

Пока семьи едут по Лас-Вегасу, они вынуждены смотреть на эту обидную марионетку, созданную намеренно для шокирования, а не для значимого диалога. Президент Трамп и республиканцы сосредоточены на достижении важных результатов — снижении инфляции, обеспечении безопасности наших границ, создании рабочих мест и обеспечении светлого будущего для всех американцев, в то время как демократы, особенно Камала Харрис, продолжают отдавать приоритет ценности шока над содержанием, — отметили в Республиканская партия.

По словам представителя анонимного автора скульптуры, инсталляция называется "Криво и неприлично".

Сколько усилий авторы потратили на создание гигантской обнаженной статуи Трампа

Отмечается, что гигантская статуя Трампа была изготовлена из покрывшейся пеной металлической арматуры и весит около 2,7 тонн.

В 2016 году пять оголенных статуй Трампа появились в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Кливленде и Сиэтле. Проект был назван The Emperor Has No Balls, а создал его группу под названием Indecline.

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