По городам США путешествует обнаженная статуя кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, которая уже вызвала негодование у представителей его партии.
Главные тезисы
- Гигантская обнаженная статуя Дональда Трампа вызвала негодование среди республиканцев и стала причиной скандала вблизи Лас-Вегаса.
- Республиканцы считают статую Трампа жалкой и оскорбительной, предназначенной для шокирования, в то время как демократы отдают приоритет ценности шока над содержанием.
- Инсталляция с обнаженными статуями Трампа, созданная Indecline и названная The Emperor Has No Balls, вызвала споры и возмущение среди общественности.
- Авторы инсталляции приложили значительные усилия к созданию гигантской статуи Трампа, изготовленной из металлической арматуры и пены, вес которой составляет около 2,7 тонн.
- Проект с пятью обнаженными статуями Трампа в разных городах США был создан в 2016 году и стал объектом споров между сторонниками республиканцев и демократов.
Что известно о реакции республиканцев на обнаженную статую Трампа
Представители Республиканской партии уже назвали статую жалкой после того, как она появилась вблизи Лас-Вегаса.
По словам представителя анонимного автора скульптуры, инсталляция называется "Криво и неприлично".
#WATCH : Protestors erected a 43-foot naked statue of Donald Trump next to Kamala Harris rally in Las Vegas.#Trump #NudeTrumpStatue #NakedTrump #LasVegas #KamalaHarrisRally pic.twitter.com/qHi1XMDBKv— upuknews (@upuknews1) September 30, 2024
Сколько усилий авторы потратили на создание гигантской обнаженной статуи Трампа
Отмечается, что гигантская статуя Трампа была изготовлена из покрывшейся пеной металлической арматуры и весит около 2,7 тонн.
Breaking: A 43 foot tall Naked Trump Statue in Las Vegas titled "Cruel and Obscene" is revealed. The anonymous artist plans on touring the piece to all of the key swing states. A victory for contemporary art and small hands. Sources say MAGA absolute free speech advocates love… pic.twitter.com/ksZKDo2Mou— Chris Borkowski (@cborkowski) September 30, 2024
В 2016 году пять оголенных статуй Трампа появились в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Кливленде и Сиэтле. Проект был назван The Emperor Has No Balls, а создал его группу под названием Indecline.
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