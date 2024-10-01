Пока семьи едут по Лас-Вегасу, они вынуждены смотреть на эту обидную марионетку, созданную намеренно для шокирования, а не для значимого диалога. Президент Трамп и республиканцы сосредоточены на достижении важных результатов — снижении инфляции, обеспечении безопасности наших границ, создании рабочих мест и обеспечении светлого будущего для всех американцев, в то время как демократы, особенно Камала Харрис, продолжают отдавать приоритет ценности шока над содержанием, — отметили в Республиканская партия.