Резерви армії РФ не зупинили наступу ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Резерви армії РФ не зупинили наступу ЗСУ на Курщині

військові РФ
Джерело:  The Financial Times

Злочинній армії РФ не вдалось зупинити наступ ЗСУ у Курській області за допомогою додаткових сил. 

Головні тези:

  • Резерви армії РФ не змогли зупинити наступ ЗСУ у Курській області, підтверджують українські військові.
  • Українські війська ведуть наступ на Курщині, зберігаючи перевагу над армією РФ, навіть після відправки додаткових сил з Росії.
  • Наступ на Курщині призвів до піднесення бойового духу ЗСУ та продемонстрував успішні результати в боротьбі проти російської агресії.
  • Експерти вважають, що Україна може скористатися перемогою на Курщині для посилення своїх позицій на майбутніх переговорах.
  • Помітно, що оборона Росії залишається слабкою. 

Армія РФ провалила контратаку на позиції ЗСУ у Курській області

Журналісти видання із посиланням на українських військових, які ведуть наступ у Курській області, зазначають, що ЗСУ утримують взяті під контроль території на Курщині.

Ми просуваємося глибше, - заявив журналістам видання один із українських військових на ім’я Денис.

Українські військові зберігають перевагу, попри те, що Росія відправила додаткові сили для зупинки наступу ЗСУ.

Армії РФ не вдалось зупинити наступ ЗСУ у Курській області
Військові ЗСУ

Зазначається, що підрозділ українського військового був перекинутий у Курську область зі східної частини Донецької області понад тиждень тому для участі в наступі.

За словами іншого українського військового Костянтина, успіхи наступу на Курщині дійсно підняли бойовий дух бійців ЗСУ.

Кінцева мета вторгнення України - використання деяких з її найкращих і найелітніших бригад - залишається неясною. Але операція показала, що прикордонна оборона Росії все ще слабка через рік після першого міні-вторгнення України, і дала Києву таке необхідне моральне піднесення, - зазначається у матеріалі.

Аналітики кажуть, що Україна може спробувати використати наступ на Курській дузі, щоб поліпшити свої позиції на потенційних переговорах.

Що відомо про перекидання армією РФ резервів у Курську область

За інформацією журналістів видання The Economist, командування злочинної армії РФ відправляє сили з ділянок фронту в Україні для зупинки наступу ЗСУ у Курській області не так швидко, як цього хотіло б українське керівництво.

Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше, - підкреслюється у матеріалі видання.

За словами представників Генштабу ЗСУ, у командуванні злочинної армії РФ сидять не ідіоти і перекидання підрозділів з передової в Україні проходить не так швидко, як хотілося б.

Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км, - пояснює журналістам представник Генштабу.

При цьому автори матеріалу зазначають, що наступальна операція у Курській області вплинула на бойовий дух в кабінетах українських урядовців та на українських військових на передовій на сході України.

Ми вперше за довгий час рухаємося вперед. Я відчував себе тигром, - заявляє поранений у Курській області український військовий із позивним "Ангол".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ продовжують просуватись у Курській області
Військовий ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області
Військові ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?