Злочинній армії РФ не вдалось зупинити наступ ЗСУ у Курській області за допомогою додаткових сил.
Головні тези:
- Резерви армії РФ не змогли зупинити наступ ЗСУ у Курській області, підтверджують українські військові.
- Українські війська ведуть наступ на Курщині, зберігаючи перевагу над армією РФ, навіть після відправки додаткових сил з Росії.
- Наступ на Курщині призвів до піднесення бойового духу ЗСУ та продемонстрував успішні результати в боротьбі проти російської агресії.
- Експерти вважають, що Україна може скористатися перемогою на Курщині для посилення своїх позицій на майбутніх переговорах.
- Помітно, що оборона Росії залишається слабкою.
Армія РФ провалила контратаку на позиції ЗСУ у Курській області
Журналісти видання із посиланням на українських військових, які ведуть наступ у Курській області, зазначають, що ЗСУ утримують взяті під контроль території на Курщині.
Українські військові зберігають перевагу, попри те, що Росія відправила додаткові сили для зупинки наступу ЗСУ.
Зазначається, що підрозділ українського військового був перекинутий у Курську область зі східної частини Донецької області понад тиждень тому для участі в наступі.
За словами іншого українського військового Костянтина, успіхи наступу на Курщині дійсно підняли бойовий дух бійців ЗСУ.
Аналітики кажуть, що Україна може спробувати використати наступ на Курській дузі, щоб поліпшити свої позиції на потенційних переговорах.
Що відомо про перекидання армією РФ резервів у Курську область
За інформацією журналістів видання The Economist, командування злочинної армії РФ відправляє сили з ділянок фронту в Україні для зупинки наступу ЗСУ у Курській області не так швидко, як цього хотіло б українське керівництво.
За словами представників Генштабу ЗСУ, у командуванні злочинної армії РФ сидять не ідіоти і перекидання підрозділів з передової в Україні проходить не так швидко, як хотілося б.
При цьому автори матеріалу зазначають, що наступальна операція у Курській області вплинула на бойовий дух в кабінетах українських урядовців та на українських військових на передовій на сході України.
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