Злочинній армії РФ не вдалось зупинити наступ ЗСУ у Курській області за допомогою додаткових сил.

Армія РФ провалила контратаку на позиції ЗСУ у Курській області

Журналісти видання із посиланням на українських військових, які ведуть наступ у Курській області, зазначають, що ЗСУ утримують взяті під контроль території на Курщині.

Ми просуваємося глибше, - заявив журналістам видання один із українських військових на ім’я Денис. Поширити

Українські військові зберігають перевагу, попри те, що Росія відправила додаткові сили для зупинки наступу ЗСУ.

Військові ЗСУ

Зазначається, що підрозділ українського військового був перекинутий у Курську область зі східної частини Донецької області понад тиждень тому для участі в наступі.

За словами іншого українського військового Костянтина, успіхи наступу на Курщині дійсно підняли бойовий дух бійців ЗСУ.

Кінцева мета вторгнення України - використання деяких з її найкращих і найелітніших бригад - залишається неясною. Але операція показала, що прикордонна оборона Росії все ще слабка через рік після першого міні-вторгнення України, і дала Києву таке необхідне моральне піднесення, - зазначається у матеріалі. Поширити

Аналітики кажуть, що Україна може спробувати використати наступ на Курській дузі, щоб поліпшити свої позиції на потенційних переговорах.

Що відомо про перекидання армією РФ резервів у Курську область

За інформацією журналістів видання The Economist, командування злочинної армії РФ відправляє сили з ділянок фронту в Україні для зупинки наступу ЗСУ у Курській області не так швидко, як цього хотіло б українське керівництво.

Мета-мінімум - це відтягування російських військ від головних ділянок фронту - Харкова і Донбасу. Поки що... Росія перекидає війська з Харківського напрямку, але з Донбаського поки що перекинула набагато менше, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

За словами представників Генштабу ЗСУ, у командуванні злочинної армії РФ сидять не ідіоти і перекидання підрозділів з передової в Україні проходить не так швидко, як хотілося б.

Вони знають, що ми не можемо розтягувати логістику на 80-100 км, - пояснює журналістам представник Генштабу. Поширити

При цьому автори матеріалу зазначають, що наступальна операція у Курській області вплинула на бойовий дух в кабінетах українських урядовців та на українських військових на передовій на сході України.