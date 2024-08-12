Преступной армии РФ не удалось остановить наступление ВСУ в Курской области с помощью дополнительных сил.

Армия РФ провалила контратаку на позиции ВСУ в Курской области

Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, ведущих наступление в Курской области, отмечают, что ВСУ удерживают взятые под контроль территории Курской области.

Мы продвигаемся глубже, – заявил журналистам издание один из украинских военных по имени Денис. Поделиться

Украинские военные сохраняют преимущество, несмотря на то, что Россия отправила дополнительные силы для остановки наступления ВСУ.

Военные ВСУ

Отмечается, что подразделение украинского военного было переброшено в Курскую область из восточной части Донецкой области более недели назад для участия в наступлении.

По словам другого украинского военного Константина, успехи наступления в Курщине действительно подняли боевой дух бойцов ВСУ.

Конечная цель вторжения Украины – использование некоторых из ее лучших и элитных бригад – остается неясной. Но операция показала, что пограничная оборона России все еще слаба через год после первого мини-вторжения Украины, и дала Киеву столь необходимый моральный подъем, - отмечается в материале. Поделиться

Аналитики говорят, что Украина может попытаться использовать наступление на Курской дуге, чтобы улучшить свои позиции на потенциальных переговорах.

Что известно о опрокидывании армией РФ резервов в Курскую область

По информации журналистов издания The Economist, командование преступной армии РФ отправляет силы с участков фронта в Украину для остановки наступления ВСУ в Курской области не так быстро, как этого хотело бы украинское руководство.

Цель-минимум – это оттягивание российских войск от главных участков фронта – Харькова и Донбасса. Пока... Россия опрокидывает войска из Харьковского направления, но с Донбасского пока опрокинула гораздо меньше, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

По словам представителей Генштаба ВСУ, в командовании преступной армии РФ сидят не идиоты и опрокидывание подразделений по передовой в Украине проходит не так быстро, как хотелось бы.

Они знают, что мы не можем растягивать логистику на 80-100 км, – объясняет журналистам представитель Генштаба. Поделиться

При этом авторы материала отмечают, что наступательная операция в Курской области повлияла на боевой дух в кабинетах украинских чиновников и украинских военных на передовой на востоке Украины.