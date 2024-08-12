Резервы армии РФ не остановили наступления ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Резервы армии РФ не остановили наступления ВСУ на Курщине

Военные РФ
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Преступной армии РФ не удалось остановить наступление ВСУ в Курской области с помощью дополнительных сил.

Главные тезисы

  • Украинские войска ведут наступление на Курщине, сохраняя преимущество над российской армией.
  • Дополнительные силы армии РФ не смогли остановить наступление ВСУ в Курской области.
  • Успехи наступления в Курской области могут укрепить позицию Украины на будущих переговорах.
  • Пограничная оборона России остается слабой, что подтверждается провалом контратаки на позиции ВСУ.
  • Переброска резервов армии РФ в Курской области не проходит так быстро, как планировалось.

Армия РФ провалила контратаку на позиции ВСУ в Курской области

Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, ведущих наступление в Курской области, отмечают, что ВСУ удерживают взятые под контроль территории Курской области.

Мы продвигаемся глубже, – заявил журналистам издание один из украинских военных по имени Денис.

Украинские военные сохраняют преимущество, несмотря на то, что Россия отправила дополнительные силы для остановки наступления ВСУ.

Армии РФ не удалось остановить наступление ВСУ в Курской области
Военные ВСУ

Отмечается, что подразделение украинского военного было переброшено в Курскую область из восточной части Донецкой области более недели назад для участия в наступлении.

По словам другого украинского военного Константина, успехи наступления в Курщине действительно подняли боевой дух бойцов ВСУ.

Конечная цель вторжения Украины – использование некоторых из ее лучших и элитных бригад – остается неясной. Но операция показала, что пограничная оборона России все еще слаба через год после первого мини-вторжения Украины, и дала Киеву столь необходимый моральный подъем, - отмечается в материале.

Аналитики говорят, что Украина может попытаться использовать наступление на Курской дуге, чтобы улучшить свои позиции на потенциальных переговорах.

Что известно о опрокидывании армией РФ резервов в Курскую область

По информации журналистов издания The Economist, командование преступной армии РФ отправляет силы с участков фронта в Украину для остановки наступления ВСУ в Курской области не так быстро, как этого хотело бы украинское руководство.

Цель-минимум – это оттягивание российских войск от главных участков фронта – Харькова и Донбасса. Пока... Россия опрокидывает войска из Харьковского направления, но с Донбасского пока опрокинула гораздо меньше, - подчеркивается в материале издания.

По словам представителей Генштаба ВСУ, в командовании преступной армии РФ сидят не идиоты и опрокидывание подразделений по передовой в Украине проходит не так быстро, как хотелось бы.

Они знают, что мы не можем растягивать логистику на 80-100 км, – объясняет журналистам представитель Генштаба.

При этом авторы материала отмечают, что наступательная операция в Курской области повлияла на боевой дух в кабинетах украинских чиновников и украинских военных на передовой на востоке Украины.

Мы впервые за долгое время двигаемся вперед. Я чувствовал себя тигром, – заявляет раненый в Курской области украинский военный с позывным "Ангол".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают продвигаться в Курской области
Военный ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ готовятся к длительной битве в Курской области
Военные ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?