Преступной армии РФ не удалось остановить наступление ВСУ в Курской области с помощью дополнительных сил.
Главные тезисы
- Украинские войска ведут наступление на Курщине, сохраняя преимущество над российской армией.
- Дополнительные силы армии РФ не смогли остановить наступление ВСУ в Курской области.
- Успехи наступления в Курской области могут укрепить позицию Украины на будущих переговорах.
- Пограничная оборона России остается слабой, что подтверждается провалом контратаки на позиции ВСУ.
- Переброска резервов армии РФ в Курской области не проходит так быстро, как планировалось.
Армия РФ провалила контратаку на позиции ВСУ в Курской области
Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, ведущих наступление в Курской области, отмечают, что ВСУ удерживают взятые под контроль территории Курской области.
Украинские военные сохраняют преимущество, несмотря на то, что Россия отправила дополнительные силы для остановки наступления ВСУ.
Отмечается, что подразделение украинского военного было переброшено в Курскую область из восточной части Донецкой области более недели назад для участия в наступлении.
По словам другого украинского военного Константина, успехи наступления в Курщине действительно подняли боевой дух бойцов ВСУ.
Аналитики говорят, что Украина может попытаться использовать наступление на Курской дуге, чтобы улучшить свои позиции на потенциальных переговорах.
Что известно о опрокидывании армией РФ резервов в Курскую область
По информации журналистов издания The Economist, командование преступной армии РФ отправляет силы с участков фронта в Украину для остановки наступления ВСУ в Курской области не так быстро, как этого хотело бы украинское руководство.
По словам представителей Генштаба ВСУ, в командовании преступной армии РФ сидят не идиоты и опрокидывание подразделений по передовой в Украине проходит не так быстро, как хотелось бы.
При этом авторы материала отмечают, что наступательная операция в Курской области повлияла на боевой дух в кабинетах украинских чиновников и украинских военных на передовой на востоке Украины.
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