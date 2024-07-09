РФ атакувала багатоповерхівку у Краматорську. Поранена 6-річна дитина

Російська армія 9 липня завдала удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього є поранені.
Головні тези:
- Понад три багатоповерхівки пошкоджені внаслідок обстрілу в Донецькій області, працюють усі необхідні служби.
- Російські окупанти напали також на села і селища Краматорського та Бахмутського районів, поранені цивільні мешканці.
- Унаслідок обстрілу авіабомбами по фермерському господарству постраждали троє цивільних і доставлені до лікарні з різними травмами.
- Ситуація в регіоні залишається напруженою через продовження атак та нанесення шкоди житловим будинкам і інфраструктурі.
Російська армія вкотре атакувала Донеччину
За попередніми даними, росіяни завдали удару по Краматорську — влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. На місцях працюють всі необхідні служби.
Як уточнив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали три людини, серед поранених є 6-річна дитина — у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.
Російські окупанти масштабно обстріляли Донеччину 4 липня
4 липня під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило с. Стінки Краматорського району.
На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин.
Також поблизу водойми села Клебан Бик Іллінівської громади зазнав поранень мешканець 59 років.
Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району, поціливши по приватній забудові. В одній з осель травмовано родину: 58-річного батька, 50-річну мати та їх 10-річного сина.
Усіх постраждалих доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями.
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