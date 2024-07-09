РФ атакувала багатоповерхівку у Краматорську. Поранена 6-річна дитина

Російська армія 9 липня завдала удару по Краматорську в Донецькій області. Унаслідок цього є поранені.

Російська армія вкотре атакувала Донеччину

За попередніми даними, росіяни завдали удару по Краматорську — влучили у 9-поверхівку. Ще дві багатоповерхівки були пошкоджені. На місцях працюють всі необхідні служби.

Як уточнив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок обстрілу постраждали три людини, серед поранених є 6-річна дитина — у неї легке ушкодження. Натомість із двох поранених дорослих 1 людина перебуває у важкому стані.

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу, на місці удару працюють всі відповідальні служби, — написав Філашкін. Поширити

Російські окупанти масштабно обстріляли Донеччину 4 липня

4 липня під вогонь зі ствольної артилерії ворога потрапило с. Стінки Краматорського району.

На території сільськогосподарського підприємства отримала травми, несумісні з життям, 37-річна робітниця. На момент атаки жінка йшла годувати тварин.

Також поблизу водойми села Клебан Бик Іллінівської громади зазнав поранень мешканець 59 років.

Крім того, російська армія обстріляла селище Північне Бахмутського району, поціливши по приватній забудові. В одній з осель травмовано родину: 58-річного батька, 50-річну мати та їх 10-річного сина.

На с. Мирне Волноваського району російська армія скинула авіабомби «УМПБ Д-30СН». Один із засобів ураження влучив по фермерському господарству, де зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості троє цивільних. Жінки 34 і 62 років та 45-річний чоловік перебували на вулиці. Поширити

Усіх постраждалих доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями.