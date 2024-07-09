РФ атаковала многоэтажку в Краматорске. Ранено 6-летнего ребенка

Российская армия 9 июля нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. В результате ранены.
Главные тезисы
- В результате обстрела пострадали три человека, включая 6-летнего ребенка с легким повреждением, и один человек в тяжелом состоянии.
- Российские оккупанты также атаковали другие районы, нанося травмы гражданским лицам и разрушая жилые и сельскохозяйственные объекты.
- Нанесенный ущерб и пострадавшие требуют помощи и вмешательства всех необходимых служб для оказания медицинской помощи и восстановления объектов.
Российская армия в очередной раз атаковала Донбасс.
По предварительным данным, россияне нанесли удар по Краматорску — попали в 9-этажку. Еще две многоэтажки были повреждены. На местах работают все необходимые службы.
Как уточнил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате обстрела пострадали три человека, среди раненых есть 6-летний ребенок — у него легкое повреждение. Зато из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии.
Российские оккупанты масштабно обстреляли Донбасс 4 июля
4 июля под огонь из ствольной артиллерии врага попало с. Стенки Краматорского района.
На территории сельскохозяйственного предприятия получила травмы, несовместимые с жизнью, 37-летняя работница. В момент атаки женщина шла кормить животных.
Также вблизи водоема села Клебан Бык Ильиновской общины получил ранения житель 59 лет.
Кроме того, российская армия обстреляла поселок Северный Бахмутский район, попав по частной застройке. В одном из домов травмирована семья: 58-летний отец, 50-летняя мать и их 10-летний сын.
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями.
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