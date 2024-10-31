РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 34 людини, загинула дитина

Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик, ще 34 особи постраждали.

РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові

Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких — дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік.

Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя,Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років. Поширити

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.

Зранку 31 жовтня Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали.

За уточненими даними, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років. Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик. Знайдені фрагменти тіла - вже попередньо ідентифікованої особи. На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення, - повідомив Синєгубов. Поширити

Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по житловому будинку у Харкові. Він зазначив, що партнери бачать, що щодня відбувається.