РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 34 людини, загинула дитина

Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик, ще 34 особи постраждали.
Головні тези:
- Російська армія атакувала багатоповерхівку в Харкові, що викликало 34 постраждалих та 2 загиблих.
- Один з загиблих - 11-річний хлопчик, якому не вдалося реанімувати. Ще 29 людей отримали поранення в результаті обстрілу.
- Проводиться експертиза для встановлення осіб загиблих. Деталі трагедії постійно оновлюються за оперативними даними.
РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові
Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.
На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких — дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік.
Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.
Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.
У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.
Зранку 31 жовтня Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали.
Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по житловому будинку у Харкові. Він зазначив, що партнери бачать, що щодня відбувається.
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