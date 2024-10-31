РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 34 людини, загинула дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 34 людини, загинула дитина

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
РФ атакувала багатоповерхівку у Харкові — постраждало 34 людини, загинула дитина
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Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок атаки загинув 11-річний хлопчик, ще 34 особи постраждали.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала багатоповерхівку в Харкові, що викликало 34 постраждалих та 2 загиблих.
  • Один з загиблих - 11-річний хлопчик, якому не вдалося реанімувати. Ще 29 людей отримали поранення в результаті обстрілу.
  • Проводиться експертиза для встановлення осіб загиблих. Деталі трагедії постійно оновлюються за оперативними даними.

РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові

Як повідомили в ОВА, росіяни вдарили по Салтівському району Харкова. Є влучання у четвертий поверх багатоповерхівки.

Згодом Олег Синєгубов повідомив, що на місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку.

На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Серед постраждалих двоє важких — дитина 11 років та 22-ти дворічний чоловік.

Уночі мер міста Ігор Терехов повідомив про 24 постраждалих.

Згодом Синєгубов повідомив, що одна дитина загинула. Медикам, попри намагання, не вдалося реанімувати хлопчика. Ще 29 людей постраждало.

Дитину, яка загинула внаслідок влучання РФ по будинку у Харкові, дістали з-під завалів з тяжкою травмою голови, переломами та без ознак життя,Реанімаційні заходи проводили протягом 40 хвилин. Дитині було близько 14-15 років.

У прокуратурі Харківщини додали, що хлопця дістали з-під завалів близько 23:50.

Зранку 31 жовтня Синєгубов написав, що на цю хвилину 34 людини постраждали. 

За уточненими даними, загиблому хлопчику у вересні виповнилося 12 років.  Під завалами перебуває ще один 15-річний хлопчик.  Знайдені фрагменти тіла - вже попередньо ідентифікованої особи.  На цю хвилину одна людина загинула. 34 отримали поранення, - повідомив Синєгубов.

Зеленський відреагував на обстріл РФ Харкова

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар окупантів по житловому будинку у Харкові. Він зазначив, що партнери бачать, що щодня відбувається.

І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення — це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення — життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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