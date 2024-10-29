РФ завдала ракетного удару по Харкову — загинуло 4 людей

Уночі росіяни завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано і пошкоджено будинки, є загиблі.

Росія атакувала ракетою цивільний будинок

Як повідомили в ДСНС, внаслідок удару повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих — двох жінок і двох чоловіків.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, російські окупанти поцілили в будинок у Харкові ракетою-гібридом «Грім-Є1».

«Грім-Є1» — це гібрид керованої авіабомби та ракети.

Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову — бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як "Держпром", — констатував міський голова. Поширити

У цьому контексті Терехов закликав мешканців Харкова бути дуже обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про попередні атаки РФ по Харкову

28 жовтня ввечері російські терористи завдали ударів КАБами по Харкову. Ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі.

Внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля медичного закладу та адмінустанови, зокрема будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення За останніми даними, постраждали 9 людей.

Крім того, у ніч проти 29 жовтня росармія також завдала авіаударів по Харкову. В результаті ворожого обстрілу у місті були загиблі, та повідомлялося про руйнування та пошкодження будинків.