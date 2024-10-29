РФ нанесла ракетный удар по Харькову — погибли 4 человека
Категория
Украина
Дата публикации

РФ нанесла ракетный удар по Харькову — погибли 4 человека

ДСНС Украины
РФ нанесла ракетный удар по Харькову — погибли 4 человека
Read in English
Читати українською

Ночью россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома, есть погибшие.

Главные тезисы

  • Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Харькову, погибли 4 человека в результате атаки.
  • Атака привела к разрушению и повреждению множества зданий, включая жилые дома и исторические памятники.
  • Мэр города призвал жителей Харькова быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги в связи с учащающимися террористическими ударами.
  • Психологи ГСЧС активно оказывают помощь пострадавшим и участвуют в аварийно-спасательных работах в зоне бедствия.
  • Предыдущие атаки РФ по Харькову также привели к разрушениям и человеческим жертвам, окружающие страны осуждают действия врага.

Россия атаковала ракетой гражданский дом

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские кафиры попали в дом в Харькове ракетой-гибридом «Гром-Е1».

«Грим-Е1» — это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты.

В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким как "Госпром", — констатировал городской голова.

В этом контексте Терехов призвал жителей Харькова быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

28 октября вечером российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову. Враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.

В результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в том числе здание Госпрома, которое является памятником национального значения. По последним данным, пострадали 9 человек.

Кроме того, в ночь на 29 октября росармия также нанесла авиаудары по Харькову. В результате вражеских обстрелов в городе были погибли, и сообщалось о разрушении и повреждении домов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок
ДСНС Украины
РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала авиабомбами Харьков — пострадали 7 человек, среди них ребенок
ДСНС Украины
РФ атаковала авиабомбами Харьков — пострадали 7 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила КАБами центр Харькова — есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?