РФ нанесла ракетный удар по Харькову — погибли 4 человека

Ночью россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома, есть погибшие.
Главные тезисы
- Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Харькову, погибли 4 человека в результате атаки.
- Атака привела к разрушению и повреждению множества зданий, включая жилые дома и исторические памятники.
- Мэр города призвал жителей Харькова быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги в связи с учащающимися террористическими ударами.
- Психологи ГСЧС активно оказывают помощь пострадавшим и участвуют в аварийно-спасательных работах в зоне бедствия.
- Предыдущие атаки РФ по Харькову также привели к разрушениям и человеческим жертвам, окружающие страны осуждают действия врага.
Россия атаковала ракетой гражданский дом
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.
Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские кафиры попали в дом в Харькове ракетой-гибридом «Гром-Е1».
«Грим-Е1» — это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты.
В этом контексте Терехов призвал жителей Харькова быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову
28 октября вечером российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову. Враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.
В результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в том числе здание Госпрома, которое является памятником национального значения. По последним данным, пострадали 9 человек.
Кроме того, в ночь на 29 октября росармия также нанесла авиаудары по Харькову. В результате вражеских обстрелов в городе были погибли, и сообщалось о разрушении и повреждении домов.
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