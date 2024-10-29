РФ нанесла ракетный удар по Харькову — погибли 4 человека

Ночью россияне нанесли удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. В результате атаки разрушены и повреждены дома, есть погибшие.

Россия атаковала ракетой гражданский дом

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара полностью разрушен один дом, частично повреждены еще 19 зданий и 4 автомобиля.

Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших — двух женщин и двух мужчин.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, российские кафиры попали в дом в Харькове ракетой-гибридом «Гром-Е1».

«Грим-Е1» — это гибрид управляемой авиабомбы и ракеты.

В последние дни враг сконцентрировался именно на террористических ударах по Харькову — бьет по жилым домам, по нашим историческим памятникам, по символам города, таким как "Госпром", — констатировал городской голова. Поделиться

В этом контексте Терехов призвал жителей Харькова быть очень аккуратными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Харькову

28 октября вечером российские террористы нанесли удары КАБами по Харькову. Враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.

В результате российской атаки было повреждено здание медицинского учреждения и админучреждения, в том числе здание Госпрома, которое является памятником национального значения. По последним данным, пострадали 9 человек.

Кроме того, в ночь на 29 октября росармия также нанесла авиаудары по Харькову. В результате вражеских обстрелов в городе были погибли, и сообщалось о разрушении и повреждении домов.