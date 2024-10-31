РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 34 человека, погиб ребенок

Российские войска вечером 30 октября ударили по многоэтажке в Харькове. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, еще 34 человека пострадали.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на многоэтажку в Харькове погибли два человека, 34 человека пострадали.
- Спасатели деблокировали фрагменты тел из-под завалов и проведут экспертизу для установления личности погибших.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, подчеркнув важность совместных усилий для защиты страны.
- Одного из погибших достали с тяжелой травмой головы и переломами после попадания по дому в Харькове.
- Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова, вызвав серьезные разрушения и блокировку людей на верхних этажах многоэтажки.
РФ обстреляла многоэтажку в Харькове
Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.
Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.
На верхних этажах подъезда заблокированы люди. Среди пострадавших двое тяжелых — ребенок 11 лет и 22-летний мужчина.
Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.
Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.
В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.
Утром 31 октября Синегубов написал, что к этой минуте 34 человека пострадали.
Зеленский отреагировал на обстрел РФ Харькова
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар окупантов по жилому дому в Харькове. Он отметил, что партнеры видят, что каждый день происходит.
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