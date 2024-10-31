РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 34 человека, погиб ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 34 человека, погиб ребенок

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
РФ атаковала многоэтажку в Харькове — пострадали 34 человека, погиб ребенок
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Российские войска вечером 30 октября ударили по многоэтажке в Харькове. В результате атаки погиб 11-летний мальчик, еще 34 человека пострадали.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ на многоэтажку в Харькове погибли два человека, 34 человека пострадали.
  • Спасатели деблокировали фрагменты тел из-под завалов и проведут экспертизу для установления личности погибших.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, подчеркнув важность совместных усилий для защиты страны.
  • Одного из погибших достали с тяжелой травмой головы и переломами после попадания по дому в Харькове.
  • Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова, вызвав серьезные разрушения и блокировку людей на верхних этажах многоэтажки.

РФ обстреляла многоэтажку в Харькове

Как сообщили в ОВА, россияне ударили по Салтовскому району Харькова. Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки.

Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что на месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома.

На верхних этажах подъезда заблокированы люди. Среди пострадавших двое тяжелых — ребенок 11 лет и 22-летний мужчина.

Ночью мэр города Игорь Терехов сообщил о 24 пострадавших.

Впоследствии Синегубов сообщил, что один ребенок погиб. Медикам, несмотря на попытки, не удалось реанимировать мальчика. Еще 29 человек пострадали.

Ребенка, погибшего в результате попадания РФ по дому в Харькове, достали из-под завалов с тяжелой травмой головы, переломами и без признаков жизни, Реанимационные мероприятия проводились в течение 40 минут. Ребенку было около 14-15 лет.

В прокуратуре Харьковской области добавили, что парня достали из-под завалов около 23:50.

Утром 31 октября Синегубов написал, что к этой минуте 34 человека пострадали.

Зеленский отреагировал на обстрел РФ Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар окупантов по жилому дому в Харькове. Он отметил, что партнеры видят, что каждый день происходит.

И в этих условиях каждое их отложенное решение — это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения — жизнь наших людей. Поэтому мы должны вместе остановить Россию и сделать это со всей возможной силой.

Владимир Зеленский

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