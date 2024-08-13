РФ атакувала критичну інфраструктуру в Сумах. Поранена людина
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала критичну інфраструктуру в Сумах. Поранена людина

Сумська ОВА
РФ атакувала критичну інфраструктуру в Сумах. Поранена людина
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13 серпня армія РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми. Внаслідок обстрілу одна людина поранена, частина міста без світла.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала критичну інфраструктуру у місті Суми, залишивши частину міста без електроенергії та газопостачання.
  • У результаті удару одна людина була поранена, пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та автомобілі.
  • Окупанти запустили 2 балістичні ракети та 38 ударних безпілотників по Україні.
  • Засоби РЕБ та інші військові підрозділи взяли участь у захисті від російської повітряної атаки на Україну 13 серпня.

Що відомо про обстріл Росією Сум

Як зазначається, 13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури міста Суми.

Наразі на місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Згодом в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.

Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що окупанти активізували обстріли Сумської області з застосуванням авіації. Через посилення ворожих обстрілів в регіоні раніше оголосили евакуацію з понад 20 громад.

Росія атакувала Україну 13 серпня

Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук, загалом окупанти під час повітряної атаки у ніч проти 13 серпня запустили по Україні:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької області РФ) та 38 ударних безпілотників (із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії).

Сили ППО збили 30 "Шахедів" у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

У відбитті ворожої повітряної атаки були задіяні мобільні вогневі групи, авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ.

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