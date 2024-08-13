РФ атаковала критическую инфраструктуру в Сумах. Раненый человек

13 августа армия РФ атаковала объекты критической инфраструктуры в городе Сумы. В результате обстрела один человек ранен, часть города без света.
Главные тезисы
- Один человек получил ранения, часть города осталась без света и газоснабжения в результате обстрела российскими силами.
- Ракетно-авиационный удар по Сумам привел к повреждению линии электросети, газопровода, здания больницы и автомобилей.
- Силы ПВО сбили 30 беспилотников и остановили воздушную атаку РФ на Николаевской, Винницкой, Сумской и других областях.
Что известно об обстреле Россией Сум
Как отмечается, 13 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумы.
В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Впоследствии в ОВА добавили, что в результате российского удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения.
Также повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.
Напомним, в Генштабе сообщали, что оккупанты активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Из-за усиления вражеских обстрелов в регионе ранее объявили эвакуацию из более чем 20 общин.
Россия атаковала Украину 13 августа
Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:
2 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ) и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).
Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.
В отражении вражеской воздушной атаки были задействованы мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ.
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