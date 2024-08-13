РФ атаковала критическую инфраструктуру в Сумах. Раненый человек
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала критическую инфраструктуру в Сумах. Раненый человек

Сумская ОВА
РФ атаковала критическую инфраструктуру в Сумах. Раненый человек
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13 августа армия РФ атаковала объекты критической инфраструктуры в городе Сумы. В результате обстрела один человек ранен, часть города без света.

Главные тезисы

 

  • Один человек получил ранения, часть города осталась без света и газоснабжения в результате обстрела российскими силами.
  • Ракетно-авиационный удар по Сумам привел к повреждению линии электросети, газопровода, здания больницы и автомобилей.
  • Силы ПВО сбили 30 беспилотников и остановили воздушную атаку РФ на Николаевской, Винницкой, Сумской и других областях.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как отмечается, 13 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумы.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Впоследствии в ОВА добавили, что в результате российского удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения.

Также повреждена линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

Напомним, в Генштабе сообщали, что оккупанты активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Из-за усиления вражеских обстрелов в регионе ранее объявили эвакуацию из более чем 20 общин.

Россия атаковала Украину 13 августа

Как сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук, в целом оккупанты во время воздушной атаки в ночь на 13 августа запустили по Украине:

2 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 (из Воронежской области РФ) и 38 ударных беспилотников (из районов Приморско-Ахтарск и Курск в России).

Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

В отражении вражеской воздушной атаки были задействованы мобильные огневые группы, авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ.

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