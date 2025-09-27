РФ атакувала Україну 115 дронами — знешкоджено 97

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 26-27 вересня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях.
- Ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Атака РФ на Україну — які наслідки
Нова атака росіян почалася близько 21:00 26 вересня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ Криму, понад 70 із них — шахеди.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
