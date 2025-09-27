РФ атакувала Україну 115 дронами — знешкоджено 97
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 115 дронами — знешкоджено 97

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну - які наслідки

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 26-27 вересня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 115-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли успішно знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях.
  • Ворожі дрони збивали на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Атака РФ на Україну — які наслідки

Нова атака росіян почалася близько 21:00 26 вересня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Чауда — ТОТ Криму, понад 70 із них — шахеди.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває — на півночі нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги!

