РФ атаковала Украину 115 дронами — обезврежено 97

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 сентября российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 6 локациях.
- Вражеские дроны сбивали на севере, юге, востоке и в центре страны.
Атака РФ на Украину — какие последствия
Новая атака россиян началась около 21:00 26 сентября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 70 из них — шахеды.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
