РФ атаковала Украину 115 дронами — обезврежено 97

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 26-27 сентября российские захватчики совершали атаку на мирные города и села Украины 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.

Атака РФ на Украину — какие последствия

Новая атака россиян началась около 21:00 26 сентября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма, более 70 из них — шахеды.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.