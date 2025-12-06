РФ атакувала Україну 51 ракетою та 653 дронами
Україна
РФ атакувала Україну 51 ракетою та 653 дронами

Протягом ночі 5-6 грудня російські загарбники завдавали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Сили ППО змогли знешкодити 615 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях.
  • Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу — 51 ракети ( із них 17 — «балістика») та 653 БпЛА різних типів:

  • 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (понад 300 із них — «шахеди»);

  • 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. — РФ);

  • 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ, акваторія Чорного моря);

  • 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край  — РФ, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

  • 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

  • 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

  • 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

