РФ атакувала Україну 51 ракетою та 653 дронами

Протягом ночі 5-6 грудня російські загарбники завдавали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Сили ППО змогли знешкодити 615 ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях.
- Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу — 51 ракети ( із них 17 — «балістика») та 653 БпЛА різних типів:
653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (понад 300 із них — «шахеди»);
3 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. — РФ);
34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– РФ, акваторія Чорного моря);
14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край — РФ, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:
585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.
