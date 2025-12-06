РФ атаковала Украину 51 ракетой и 653 дронами

В течение ночи 5-6 декабря российские захватчики наносили комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО смогли обезвредить 615 вражеских целей.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения — 51 ракеты (из них 17 — баллистика) и 653 БпЛА разных типов:

653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (более 300 из них — «шахеды»);

3 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. — РФ);

34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. — РФ, акватория Черного моря);

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край — РФ, ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

29 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.