РФ атаковала Украину 51 ракетой и 653 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 51 ракетой и 653 дронами

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО объявили результаты своей работы
Читати українською

В течение ночи 5-6 декабря российские захватчики наносили комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО смогли обезвредить 615 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения — 51 ракеты (из них 17 — баллистика) и 653 БпЛА разных типов:

  • 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым (более 300 из них — «шахеды»);

  • 3 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. — РФ);

  • 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. — РФ, акватория Черного моря);

  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край — РФ, ТОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

  • 585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 29 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

  • 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц поставил Трампа на место после циничного требования касательно Украины
Мерц не побоялся выступить против Трампа ради Украины
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Рязани горит НПЗ после атаки дронов — видео
Новая "бавовна" накрыла Россию 6 декабря
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
День Вооруженных сил Украины. Зеленский обратился к воинам и народу
Офис Президента Украины
Зеленский записал специальное обращение в День ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?