РФ атакувала Україну 70 дронами — знешкоджено 35
Україна
РФ атакувала Україну 70 дронами — знешкоджено 35

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
  • Атака триває, в повітряному просторі кілька російських дронів.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака російських загарбників почалася 20:00 16 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

