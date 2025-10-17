РФ атакувала Україну 70 дронами — знешкоджено 35

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 жовтня російські загарбники здійснювали атаку 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі та сході країни.
- Атака триває, в повітряному просторі кілька російських дронів.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака російських загарбників почалася 20:00 16 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
