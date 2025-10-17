РФ атаковала Украину 70 дронами — обезврежено 35

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 октября российские захватчики совершали атаку 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство враждебных целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 16 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.