РФ атаковала Украину 70 дронами — обезврежено 35
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 70 дронами — обезврежено 35

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 октября российские захватчики совершали атаку 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство враждебных целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских дронов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 16 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пугал Путина "предоставлением" Украине нескольких тысяч "Томагавков"
The White House
Трамп прибегнул к шантажу
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракеты и дроны атаковали Сочи несколькими волнами — видео
"Бавовна" в России 17 октября - первые подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила 14 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?