РФ атаковала Украину 70 дронами — обезврежено 35

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 октября российские захватчики совершали атаку 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство враждебных целей.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере и востоке страны.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских дронов.
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Новая атака российских захватчиков началась в 20:00 16 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма.
Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
