РФ атакувала Україну балістикою та 99 дронами — знешкоджено 73 цілі

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 25-26 грудня російські загарбники здійснювали напад однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.
ППО звітує про відбиття російської атаки
Новий повітряний напад ворога почався ще о 18:00 25 грудня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-