РФ атакувала Україну балістикою та 99 дронами — знешкоджено 73 цілі
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 25-26 грудня російські загарбники здійснювали напад однією балістичною ракетою Іскандер-М  із ТОТ АР Крим, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

ППО звітує про відбиття російської атаки

Новий повітряний напад ворога почався ще о 18:00 25 грудня.

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф, Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Дата публікації
Як вам таке?

