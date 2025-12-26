РФ атаковала Украину баллистикой и 99 дронами — обезврежено 73 цели
РФ атаковала Украину баллистикой и 99 дронами — обезврежено 73 цели

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 25-26 декабря российские захватчики совершали нападение одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 99 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

ПВО отчитывается об отражении российской атаки

Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 25 декабря.

На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

