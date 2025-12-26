РФ атаковала Украину баллистикой и 99 дронами — обезврежено 73 цели

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 25-26 декабря российские захватчики совершали нападение одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 99 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.