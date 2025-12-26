РФ атаковала Украину баллистикой и 99 дронами — обезврежено 73 цели

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 25-26 декабря российские захватчики совершали нападение одной баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 99 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.
ПВО отчитывается об отражении российской атаки
Новое воздушное нападение врага началось еще в 18:00 25 декабря.
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 26 ударных БПЛА на 16 локациях.
