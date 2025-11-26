РФ атакувала Україну балістикою та дронами — знешкоджені 72 цілі
РФ атакувала Україну балістикою та дронами — знешкоджені 72 цілі

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 листопада російські загарбники здійснювали атаку двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - РФ), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях. 

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 55 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

