РФ атакувала Україну балістикою та дронами — знешкоджені 72 цілі

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 25-26 листопада російські загарбники здійснювали атаку двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - РФ), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 55 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
