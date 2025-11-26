РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — обезврежены 72 цели

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 25-26 ноября российские захватчики совершали атаку двумя баллистическими ракетами Искандер-М (пуски из Ростовской области - РФ), и 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается об отражении новой атаки РФ

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 55 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!