РФ атакувала Україну близько 1250 авіабомбами за останній тиждень

За останній тиждень Росія завдала по Україні сотні авіаційних ударів, випустивши понад тисячу авіабомб та сотні ударних безпілотників.

Зеленський озвучив кількість авіабомб та дронів, які РФ запустила по Україні за тиждень

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, лише за останні сім днів Україна зазнала масштабних атак різними видами озброєння.

Зокрема, російські війська випустили близько 1250 авіаційних бомб, понад 750 ударних дронів та більше 20 ракет різних типів.

Президент підкреслив, що Україна продовжує зміцнювати свою оборону, водночас закликавши міжнародних партнерів до подальшої підтримки для відбиття ворожих атак.

Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне — все робити в єдності та рішучо захищати життя. Володимир Зеленський Президент України

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворожі дрони було запущено з п'яти напрямків на території РФ: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 українська ППО знищила 50 ударних безпілотників та дронів інших типів. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів було втрачено в повітрі без негативних наслідків. Наразі один дрон продовжує перебувати у повітрі.

Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях: Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.