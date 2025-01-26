РФ атакувала Україну близько 1250 авіабомбами за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну близько 1250 авіабомбами за останній тиждень

Володимир Зеленський
РФ атакувала Україну близько 1250 авіабомбами за останній тиждень
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За останній тиждень Росія завдала по Україні сотні авіаційних ударів, випустивши понад тисячу авіабомб та сотні ударних безпілотників.

Головні тези:

  • Україна зазнала понад 1250 авіаційних ударів Росії за останній тиждень.
  • Президент України Володимир Зеленський відзвітував про масштаб атак та закликав до міжнародної підтримки.
  • Повітряні сили України знищили 50 ударних безпілотників та дронів ворога.
  • Україна продовжує зміцнювати свою оборону та закликає до єдності в захисті життя своїх громадян.
  • Протиповітряні системи працювали у восьми областях України для захисту від ворожих атак.

Зеленський озвучив кількість авіабомб та дронів, які РФ запустила по Україні за тиждень

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, лише за останні сім днів Україна зазнала масштабних атак різними видами озброєння.

Зокрема, російські війська випустили близько 1250 авіаційних бомб, понад 750 ударних дронів та більше 20 ракет різних типів.

Президент підкреслив, що Україна продовжує зміцнювати свою оборону, водночас закликавши міжнародних партнерів до подальшої підтримки для відбиття ворожих атак.

Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне — все робити в єдності та рішучо захищати життя.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

У Повітряних силах озвучили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворожі дрони було запущено з п'яти напрямків на території РФ: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 українська ППО знищила 50 ударних безпілотників та дронів інших типів. Ще дев'ять безпілотників-імітаторів було втрачено в повітрі без негативних наслідків. Наразі один дрон продовжує перебувати у повітрі.

Системи протиповітряної оборони працювали у восьми областях: Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.

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