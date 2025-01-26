РФ атаковала Украину около 1250 авиабомбами за последнюю неделю

За последнюю неделю Россия нанесла по Украине сотни авиационных ударов, выпустив более тысячи авиабомб и сотни ударных беспилотников.
Главные тезисы
- Украина потерпела более 1250 авиационных ударов России за последнюю неделю.
- Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о масштабе атак и призвал к международной поддержке.
- Воздушные силы Украины уничтожили 50 ударных беспилотников и дронов врага.
- Украина продолжает укреплять свою оборону и призывает единство в защите жизни своих граждан.
- Противовоздушные системы работали в восьми областях Украины для защиты от вражеских атак.
Зеленский озвучил количество авиабомб и дронов, которые РФ запустила по Украине за неделю
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, только за последние семь дней Украина подверглась масштабным атакам различными видами вооружения.
В частности, российские войска выпустили около 1250 авиационных бомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.
Президент подчеркнул, что Украина продолжает укреплять свою оборону, одновременно призвав международных партнеров к дальнейшей поддержке для отражения вражеских атак.
В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, вражеские дроны были запущены с пяти направлений на территории РФ: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 9:00 украинская ПВО уничтожила 50 ударных беспилотников и дронов других типов. Еще девять беспилотников-имитаторов были потеряны в воздухе без негативных последствий. Пока один дрон продолжает находиться в воздухе.
Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях: в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.
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