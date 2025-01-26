РФ атаковала Украину около 1250 авиабомбами за последнюю неделю
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину около 1250 авиабомбами за последнюю неделю

Владимир Зеленский
РФ атаковала Украину около 1250 авиабомбами за последнюю неделю
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За последнюю неделю Россия нанесла по Украине сотни авиационных ударов, выпустив более тысячи авиабомб и сотни ударных беспилотников.

Главные тезисы

  • Украина потерпела более 1250 авиационных ударов России за последнюю неделю.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о масштабе атак и призвал к международной поддержке.
  • Воздушные силы Украины уничтожили 50 ударных беспилотников и дронов врага.
  • Украина продолжает укреплять свою оборону и призывает единство в защите жизни своих граждан.
  • Противовоздушные системы работали в восьми областях Украины для защиты от вражеских атак.

Зеленский озвучил количество авиабомб и дронов, которые РФ запустила по Украине за неделю

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, только за последние семь дней Украина подверглась масштабным атакам различными видами вооружения.

В частности, российские войска выпустили около 1250 авиационных бомб, более 750 ударных дронов и более 20 ракет разных типов.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает укреплять свою оборону, одновременно призвав международных партнеров к дальнейшей поддержке для отражения вражеских атак.

Дальнобойность важна. Санкции важны. Уменьшение цены на нефть важно. Главное — все делать в единстве и решительно защищать жизнь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

В воздушных силах озвучили детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, вражеские дроны были запущены с пяти направлений на территории РФ: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 9:00 украинская ПВО уничтожила 50 ударных беспилотников и дронов других типов. Еще девять беспилотников-имитаторов были потеряны в воздухе без негативных последствий. Пока один дрон продолжает находиться в воздухе.

Системы противовоздушной обороны работали в восьми областях: в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой.

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