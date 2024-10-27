РФ атакувала Україну понад 1100 КАБами та 560 дронами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 1100 КАБів і понад 560 дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

Президент подякував всім, хто щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів, які надають допомогу й завжди на захисті життя.

Ми посилено працюємо з партнерами, щоб зупинити ворога, щоб зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу, щоб цей терор росіян був неможливим, — зазначив Зеленський. Поширити

Росія атакувала Україну 80 дронами 27 жовтня

Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.