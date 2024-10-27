РФ атакувала Україну понад 1100 КАБами та 560 дронами за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 1100 КАБів і понад 560 дронів. Також російська армія запустила близько 20 ракет.
Головні тези:
- Російська армія за останній тиждень атакувала Україну понад 1100 КАБами та понад 560 дронами.
- Зеленський висловив вдячність захисникам та заявив про посилену роботу з партнерами для захисту народу від російських атак.
- На жахливі атаки Росії відповідали зенітні ракетні війська, авіація та інші військові підрозділи.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Президент подякував всім, хто щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів, які надають допомогу й завжди на захисті життя.
Росія атакувала Україну 80 дронами 27 жовтня
Як повідомляють військові, у ніч на 27 жовтня окупанти РФ атакували 80-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині.
Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, один полетів у напрямку Білорусі.
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